10 февраля в Беларуси начались совместные с Россией учения "Союзная решимость - 2022". Учения походят на фоне напряжения, вызванного разговорами о "вторжении" России в Украину, которые нагнетают на Западе.

Поэтому российско-белорусские маневры дали новую почву этим слухам. В НАТО подсчитали, что российские войска, когда прибыли в Беларусь на учения, оказались менее, чем в ста километрах от границы с Украиной. Что звучит как новое "доказательство подготовки вторжения".

В России же намерения начать войну опровергают и говорят, что после учений их военные вернутся домой. Впрочем, это не мешает и Западу, и Украине говорить об исходящих от них угрозах.

А Киев одновременно с "Решимостью" начинает свои маневры под говорящим названием "Метель". Они пройдут на всей территории страны.

Одновременно в ближайшее время начинаются учения Военно-морского флота России в Черном море из-за чего будет заблокирован проход через Керченский против для гражданских суден.

То есть в целом весь регион от Черного моря и до границ с Польшей и Литвой в ближайшую неделю будет находится в состоянии военных учений.

"Страна" подробно рассказаывает о ситуации.

Как пройдет "Союзная решимость"

Учения "Союзная решимость - 2022" стартовали 10 февраля и продлятся 10 дней - до 20 февраля.

В Минобороны России назвали следующие цели маневров - отработать задачи по пресечению и отражению внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

"Планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", - анонсировал учения замминистра обороны России Александр Фомин.

Глава Беларуси Александр Лукашенко высказался конкретнее - нужно укреплять границу с Украиной.

"Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной" - заявил президент Беларуси.

О том, что в контексте учений подразумевается Украина и страны Прибалтики, говорит и их сценарий. В нем в качестве стран, напавших на Беларусь, фигурируют "Днепровия", "Нярис", "Помория" и "Клопия".

Сценарий учений такой: коалиция "Западных" (Нярис, Помория, Клопия и подконтрольные им террористические организации) дестабилизирует обстановку в Республике Полесье (предположительно это Беларусь) и провоцируют вооруженный конфликт с Республикой Днепровия (предположительно Украина).

Далее "Западные" вводят туда войска под видом миротворцев и развязывают агрессию. За Республику Полесье вступается Северная Федерация (предположительно Россия) и вместе они отражают атаку.

Учения проходят на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский". Будут задействованы аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи". А на отдельных участках будет усилена охрана госграницы.

Судя по карте, от границы с Украиной маневры проходят действительно недалеко.

Карта учений "Союзная решимость - 2022". Источник: РБК Украина

Известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

"ВоенТВ" Беларуси поделилось кадрами с учений.

Что же до численности войск, официально ее не называли. При этом вряд ли там больше 9 тысяч военных: большее количество требует уведомления ОБСЕ согласно Венскому документу 2011 года.

Реакции в Украине и на Западе, ответ Москвы и Минска

Украина. Министр обороны Украины Алексей Резинков заявил о зеркальных военных учениях, которые проводят в ответ на маневры России у границы. В украинских учениях задействовали "Байрактары", "Джавелины" и другое иностранное вооружение.

"У них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают, и сегодня у нас параллельно, зеркально проходят уже учения", - заявил Резников журналистам.

Зеркальные маневры пройдут на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, Николаевом (Широкий лан) и Херсоном (Алешковские пески). А также и в других регионах страны.

На отдельных площадках пройдут учения применением "Байрактаров", "Джавелинов" и NLAW, которые недавно получили от Британии".

Маневры назвали "Метель". Сегодня уже появилось видео с их проведения.

США. Госдепартамент США высказал озабоченность по поводу того, что войска России могут быть использованы для нападения на Украину.

"Тот факт, что мы видим движение войск в Белоруссию, очевидно показывает подход России, что она может двинуться на Украину, если решит сделать это... Это не является ни учением, ни обычным перемещением войск. Это демонстрация силы, призванная вызвать или дать ложный предлог для кризиса, поскольку Россия планирует возможное вторжение. И давайте внесем ясность: это чрезвычайно опасно. Сейчас мы находимся в той стадии, когда Россия может в любой момент начать нападение на Украину",- заявила представитель Госдепа.

Риторика же американских СМИ однозначна - там предполагают, что идет "прелюдия вторжения в Украину". Об этом пишет, к примеру, "Голос Америки".

Россия. В Кремле опровергают, что под видом учений начнется военная операция. И заявляют, что после окончания маневров российские войска вернутся на место постоянной дисклокации.

"Речь идет о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в места постоянной дислокации", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что российские войска не будут оставаться в Беларуси, говорил и Владимир Путин - так его слова передавал французский президент Эммануэль Макрон после визита в Москву.

При этом он подавал дело так, будто это заслуга лидера Франции. Хотя обычно российская армия после учений всегда выходила из Беларуси безо всяких "консультаций" с западными странами.

Об этом сегодня сказал и Сергей Лавров.

"Я предвижу развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает. Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум, чтобы доказать, что вот Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле это будет торговля воздухом. Все знают прекрасно, что после учений российские войска всегда возвращаются на свою территорию", - сказал сегодня Сергей Лавров после встречи с главой МИД Британии.

Беларусь. Говорил о возвращении россиян домой и начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич. По его словам, после учений российские военные покинут Белоруссию, и угрозы для соседей и Европы никакой нет.

"Мы воевать не хотим. Ни мы, ни русские. Мы выстраиваем свою безопасность, исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Не надо нас дергать. Мы ни к кому в огород не лезем. У нас достаточно земли, дай Бог ее удержать и освоить – вот наши цели", – заявил и сам Александр Лукашенко после ажиотажа на Западе, вызванного проведением учений.

В МИД Беларуси назвали слухи о вторжении России через территорию Беларкси набором страшилок.

"Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделанный вполне намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом... Совершенно ясно, что они это делают для нагнетания обстановки, внесения напряженности, в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени" - заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

Россия начинает стрельбы в Черном море

Во время "Союзной решимости - 2022" Россия начнет еще одни учения. С 13 по 19 февраля в акватории Черного и Азовского моря Черноморский флот РФ проведет стрельбы.

На это время проход судов в Азовское море через Керченский пролив будет полностью перекрыт.

Журналисты blackseanews подготовили неофициальную карту этих учений. Ее достоверность подтвердили в Морской охране Украины.

Карта учений России на Черном и Азовском море

Утром 10 февраля отряд больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в Севастополь. В частности это судна "Королев", "Минск", "Калининград", "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк".

На видео - переход этих кораблей через Дарданеллы.

То есть мы видим, что учения России на северных и южных границах Украины идут синхронно. Что это может значить?

Очевидно, что такие маневры проводятся что в Черном море, что в соседней Беларуси регулярно. И говорить о том, что их могут использовать для нападения на Украину, пока не было оснований.

Но на этот раз тему подогревают слухами о "вторжении". Хотя вряд ли учения стали бы использовать как повод. При нападении скорее всего сосредоточили бы войска скрытно и куда в большем количестве, чем приехало в Беларусь.

Также нет данных о том, что остальные войска РФ, располагающиеся на востоке и юге, вышли из мест дислокации и двинулись к украинской границе. Без чего полноценная атака невозможна.

Иными словами мы имеем дело с демонстрацией силы, но не намерений атаковать.

Целью таких мероприятий может быть предотвращение военного сценария вокруг Украины. Уж слишком плотно все стороны - от Запада до "республик" Донбасса и Москвы с Минском - говорят о возможных провокациях, которые могут запустить маховик войны.

Сценарий, который озвучивает условный Запад - Россия готовится напасть на Украину. Версия Москвы и Минска - провокации готовит подстрекаемый англо-американцами Киев (например, на Донбассе, а по версии учений - и у границ Беларуси).

И учения здесь призваны "охладить пыл" и показать, что "ответка" будет мощной.

Отмалчивается на эту тему лишь Киев, который пытается успокоить население и удержать гривну. Но и его действия - ответные учения - красноречиво показывают, что военная обстановка напряжена.

О главных сценариях развития этой ситуации "Страна" рассказывала здесь.