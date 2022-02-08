В Вооруженных силах Украины начались командно-штабные учения "Заметиль-2022" по управлению группировками войск во время ведения боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Обучение является плановым мероприятием в рамках всеобщей интенсивной программы подготовки войск (сил).

Отмечается, что в прошлом году ВСУ провели почти 5 тысяч мероприятий боевой подготовки, из которых – 70 командно-штабных учений с привлечением войск и более 2,5 тысяч тактико-специальных учений разных видов.

"Главной целью учений "Заметиль-2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками (силами) в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории Украины.

Ранее мы писали, что в Министерстве внутренних дел Украины планируют проведение учений на востоке и центральных областях Украины. Также будут проведены отработки с Вооруженными силами Украины на полигонах на Западной Украине. Тренировки пройдут с 9 по 12 февраля.

Помимо этого, в акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместные военные учения. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе