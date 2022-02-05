В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины планируют проведение учений на востоке и центральных областях Украины. Также будут проведены отработки с Вооруженными силами Украины на полигонах на Западной Украине. Тренировки пройдут с 9 по 12 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на слова главы ведомства Дениса Монастырского.

"С 9 по 12 февраля мы планируем провести ряд учений на востоке и центральных областях Украины. Учения будут проходить по сценарию захвата уже в реальных населенных пунктах, а именно – захвата административного здания – городского совета, районной государственной администрации или отдела полиции", – сказал глава МВД.

Между тем, ранее мы писали о том, что в акватории Черного моря корабли Военно-Морских Сил Украины и Франции провели совместные военные учения. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском регионе.

Также мы сообщали, в Украине анонсировали 4 февраля проведение учений в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС у белорусской границы. Участники мероприятия будут отрабатывать оборону города и бои в городских условиях.