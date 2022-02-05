В польский аэропорт Ясенка под Жешувом прибыла первая группа американских военных, которые были отправлены в страну в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает агентство PAP.

"Мы готовы принять союзническую поддержку. Мы ждем наших союзников, мы находимся после переговоров и брифингов с американской стороной. Сотрудничество идет очень хорошо", - сказал представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчинський.

Известно, что в страну прибыли бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии США. На брифинге в аэропорту Ясенка майор Липчиньский напомнил, что всего в Польшу должны быть отправлены 1,7 тысячи солдат армии США.

Пока неизвестно, сколько солдат прилетит в Польшу в субботу. Военная база США будет расположена на юго-востоке Польши. Весь процесс переброски американских солдат в Польшу может занять несколько дней.

Напомним, в НАТО заявили о самом масштабном скоплении военной мощи РФ в Беларуси со времен холодной войны.

Также мы писали о том, что США в рамках усиления восточного фланга НАТО направляют войска в Румынию, Польшу и Германию.