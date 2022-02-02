Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат.

Об этом заявил 2 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.

"Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности восточного фланга НАТО", - сказал он.



Кирби добавил, что военнослужащие направляются в регион не навсегда - их переброска призвана оказать поддержку американским союзникам в регионе.



"Это реакция на текущую ситуацию, они (отправляемые части. - Ред.) не будут воевать в Украине", - отметил он.



По его словам, речь идет о подразделениях 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса, которые будут находиться под командованием США, а не НАТО.



Помимо этого, Пентагон отправит еще тысячу солдат из Германии в Румынию. В американском оборонном ведомстве отметили, что при необходимости будут перебрасывать свои войска в пределах Европы.

Кирби сказал, что американские военные инструкторы продолжат работу с солдатами ВСУ. При этом администрация США уверена, что конфликта из-за сложившейся вокруг Украины ситуации все еще можно избежать.



"Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение по поводу дальнейшего вторжения на Украину, однако, очевидно, у нее есть такая возможность. Мы продолжим поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и Госдепартаментом США в целях достижения урегулирования. Мы продолжаем считать, что конфликт не является неизбежным", - заявил Кирби.



Ранее "Страна" приводила данные CNN о том, что Джо Байден издал приказ о переброске около двух тысяч солдат в Польшу и еще нескольких тысяч - на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Получается, Кирби подтвердил информацию СМИ.

Также мы рассказывали о том, что в США в состоянии повышенной готовности находятся 8,5 тысяч военных.