Утром 2 февраля США подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, которые называют "самолетами Судного дня". Это может быть сигналом Москве о том, что американские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Смысл действий США растолковал агентству РИА Новости директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.

"Этим утром (07:56 по всемирному координированному времени) наблюдалась очень необычная активность воздушных сил США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", - рассказал Денесе, добавив, что взял эту информацию с сайта Flightradar.

Самолёты Boeing E-6B Mercury ВМС США являются так называемым "самолетами Судного дня" - воздушными командными пунктами. Они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

По словам французского специалиста, это очень специфическая модель самолета Е-6, а его полеты наблюдаются время от времени, особенно в ходе ежегодных учений американских ядерных сил.



Согласно данным сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты поднимаются в воздух ежедневно, однако эксперт обратил внимание на то, что в этот раз сразу три воздушных судна находились в небе одновременно.

"Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве... Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", - считает бывший разведчик.

В то же время он успокоил, что такие действия США – "не более, чем жестикуляция".

Летом "Страна" рассказывала, что в России начали строить новый "самолет судного дня" на случай ядерной войны. Планируется, что российские Воздушно-космические силы получат два таких судна.

Также мы сообщали, что 2 февраля Джо Байден одобрил переброску около двух тысяч солдат в Польшу и еще нескольких тысяч - на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.