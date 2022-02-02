2 февраля французское издание El País опубликовало полную версию ответа НАТО и США России по гарантиям безопасности.

Источник РИА "Новости" в дипломатических других подтвердил подлинность документов, которые были переданы России еще 26 января - в ответ на ее предложения, направленные Западу в декабре.

"Страна" рассказывает, о чем идет речь в бумагах, и публикует их анализ.

О чем говорится в ответе России от США и НАТО

Ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса - четыре.

У американцев получился достаточно обстоятельный документ. Выделим главные его пункты.

1. Одно из главных заявлений касается территории Украины - США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по не размещению наступательных ракетных вооружений и любых военных сил с боевыми задачами.

"Соединенные Штаты готовы обсудить взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как со стороны Соединенных Штатов, так и России по неразмещению наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевыми задачами на территории Украины. Мы продолжаем консультации с Украиной по этим вопросам".

При этом американцы заявляют, что озабочены развертыванием российской техники в Крыму и вблизи украинских границ.

Этот вопрос предлагается обсуждать на таких площадках как Диалог о стратегической стабильности, ОБСЕ и нормандский формат.

2. США готовы начать обсуждение вопроса о контроле над ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности и пусковыми установками.

Здесь американцы изъявили готовность подтвердить отсутствие крылатых ракет Томагавк на объектах систем ПРО "Иджис" в Румынии и Польше, "если Россия предложит аналогичные меры транспарентности на двух базах с ракетами наземного базирования по нашему выбору на территории России".

3. Обычные силы США и НАТО выводить из Европы не хотят, заявляя, что нынешние количества "являются пропорциональными и ограниченными, в строгом соответствии с обязательствами Основополагающего акта Россия — НАТО".

В случае же продолжения наращивания российских войск или "агрессии против Украины" они говорят, что нарастят свои войска в Европе.

4. США готовы обсудить меры по снижению риска от учений в Европе, включая те, которые связаны с ядерным оружием. Предлагается ввести "новый режим уведомления об учениях и меры по снижению рисков, связанных с ядерным оружием, в том числе на стратегических бомбардировщиках".

Также есть предложение оговорить меры безопасности на море и в воздухе, чтобы не допускать опасного сближения самолетов и кораблей.

5. Американцы предложили усилить договор СНВ-3 и заключить новые соглашения, которые касаются нестратегических ядерных вооружений и ракет двойного назначения (видимо, гиперзвуковых ракет РФ). США также "обеспокоены разработкой новых межконтинентальных систем доставки ядерных боеголовок, которые сейчас не учитываются в договоре СНВ-III".

6. Штаты предупреждают, что "прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России по отношению к Украине".

7. "Соединенные Штаты продолжают твердо придерживаться политики открытых дверей НАТО" - только это и говорится в ответ на требования России дать юридические гарантии неприятия Киева в Альянс.

Теперь, что касается ответа НАТО.

В нем, в отличие от американского ответа, упомянуты Минские соглашения.

"Урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями и в рамках согласованных форматов значительно улучшило бы ситуацию в области безопасности и перспективы стабильности в Европе", - говорится в документе, который принимался в том числе по согласованию с Германией и Францией.

Далее Альянс предлагает снова открыть представительства и ввести канал связи, который будет в срочном порядке решать все конфликтные ситуации.

Важный пункт предложения НАТО - "Россия выводит войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они были развернуты без согласия принимающей стороны". Отметим, что этой формулировки нет в ответе США. И это показательный момент. То есть Вашингтон не ставит Москве заведомо невыполнимых условий и не увязывает их с остальными пунктами своих предложений.

Во многом ответ Альянса дублирует то, что сказано американцами - с некоторыми своими новациями. Например, о том, что "Россия воздерживается от испытаний с уничтожением спутников". Также НАТО предлагает России вернуться в ДОВСЕ - договор об ограничении неядерных сил в Европе, откуда Москва вышла еще в 2007 году.

Выводы

Какие выводы можно сделать из ответа США и НАТО России?

1. Касаемо гарантий невступления Украины в НАТО - их в документах нет. Хотя нет и прямого заявления о том, что Киев будет принят в Альянс.

То есть этот вопрос, как и сейчас, будет на неопределенное время подвешен.

Также НАТО отказывается снижать численность своих войск в странах Европы, которые вошли в Альянс после 1997 года.

2. Второй важный вывод - США готовы на реальные шаги по демилитаризации Восточной Европы и неразмещению там ядерного оружия, включая крылатые ракеты "Томагавк", что всегда было предметом серьезной обеспокоенности России.

А главное - отдельно такие обязательства они могут дать по Украине.

Причем в Украине американцы согласны также ограничить размещение любых боевых единиц - то есть и наземных войск.

Это крайне серьезные предложения, которые могут обернуться для Киева "зрадой". Ведь по сути они перечеркивают смысл от вступления в НАТО - если Альянс не сможет размещать в Украине никаких сил.

При этом, судя по площадкам, где эта тема будет обсуждаться - Нормандский формат и ОБСЕ - все это будет увязано с Минскими соглашениями, где прямо прописана норма о выводе любых иностранных формирований с территории Украины.

С учетом того, что по Минским соглашениям Запад в последнее время несколько активизировался, не исключено, что данный момент как раз и подтягивают под будущую демилитаризацию Украины.

Вопрос - чего американцы захотят в ответ от России.

Мы уже видели, что звучит требование отвести войска дальше от границы (и в последние дни идут некие сигналы из РФ, что войска Западного округа уходят в места дислокации). Но скорее всего основной акцент будет сделан на том, чтобы Россия в свою очередь демилитаризировала неподконтрольный Украине Донбасс (впрочем, это вряд ли случится до выполнения Минских соглашений).

3. Нужно понимать, что данный ответ - это еще не прямые обязательства, а приглашение к разговору. Правда, уже куда более предметному, чем в начале января. Дальнейшие шаги - ответ России и определение окончательной повестки между Москвой, Вашингтоном и НАТО. А затем уже переговоры на конкретных треках и выход на подписание договоров.

Понятно, что многое может еще поменяться. Но основные точки взаимного согласия видны уже сейчас:

демилитаризация Украины на базе Минских соглашений. Гарантии Запада не размещать там войск и наступательных вооружений

гарантии неразмещения ядерного оружия и крылатых ракет в странах Восточной Европы - Польше и Румынии

новые договора по сокращению вооружений

новые меры по повышению прозрачности и предсказуемости учений

Если вся эта повестка будет реализована, для Москвы это будет серьезным шагом вперед. Она получит гарантии неразмещения стратегических вооружений НАТО у своих границ и в частности - на территории Украины. К тому же будет наконец улажен вопрос Донбасса. Сложно поверить, что его обойдут стороной, заключая большую сделку по безопасности. Если, конечно, эта сделка будет осуществлена.