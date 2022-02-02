Белый дом. Фото: Shutterstock/Fotodom
Белый дом. Фото: Shutterstock/Fotodom

2 февраля французское издание El País опубликовало полную версию ответа НАТО и США России по гарантиям безопасности.

Источник РИА "Новости" в дипломатических других подтвердил подлинность документов, которые были переданы России еще 26 января - в ответ на ее предложения, направленные Западу в декабре.

"Страна" рассказывает, о чем идет речь в бумагах, и публикует их анализ. 

О чем говорится в ответе России от США и НАТО

Ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса - четыре. 

У американцев получился достаточно обстоятельный документ. Выделим главные его пункты. 

1. Одно из главных заявлений касается территории Украины - США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по не размещению наступательных ракетных вооружений и любых военных сил с боевыми задачами.

"Соединенные Штаты готовы обсудить взаимные меры транспарентности и взаимные обязательства как со стороны Соединенных Штатов, так и России по неразмещению наступательных ракетных комплексов наземного базирования и постоянных сил с боевыми задачами на территории Украины. Мы продолжаем консультации с Украиной по этим вопросам".

При этом американцы заявляют, что озабочены развертыванием российской техники в Крыму и вблизи украинских границ. 

Этот вопрос предлагается обсуждать на таких площадках как Диалог о стратегической стабильности, ОБСЕ и нормандский формат. 

2.  США готовы начать обсуждение вопроса о контроле над ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности и пусковыми установками.

Здесь американцы изъявили готовность подтвердить отсутствие крылатых ракет Томагавк на объектах систем ПРО "Иджис" в Румынии и Польше, "если Россия предложит аналогичные меры транспарентности на двух базах с ракетами наземного базирования по нашему выбору на территории России".

3. Обычные силы США и НАТО выводить из Европы не хотят, заявляя, что нынешние количества "являются пропорциональными и ограниченными, в строгом соответствии с обязательствами Основополагающего акта Россия — НАТО". 

В случае же продолжения наращивания российских войск или "агрессии против Украины" они говорят, что нарастят свои войска в Европе. 

4. США готовы обсудить меры по снижению риска от учений в Европе, включая те, которые связаны с ядерным оружием. Предлагается ввести "новый режим уведомления об учениях и меры по снижению рисков, связанных с ядерным оружием, в том числе на стратегических бомбардировщиках". 

Также есть предложение оговорить меры безопасности на море и в воздухе, чтобы не допускать опасного сближения самолетов и кораблей. 

5. Американцы предложили усилить договор СНВ-3 и заключить новые соглашения, которые касаются нестратегических ядерных вооружений и ракет двойного назначения (видимо, гиперзвуковых ракет РФ). США также "обеспокоены разработкой новых межконтинентальных систем доставки ядерных боеголовок, которые сейчас не учитываются в договоре СНВ-III".

6. Штаты предупреждают, что "прогресс по этим вопросам может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России по отношению к Украине".

7. "Соединенные Штаты продолжают твердо придерживаться политики открытых дверей НАТО" - только это и говорится в ответ на требования России дать юридические гарантии неприятия Киева в Альянс.

Теперь, что касается ответа НАТО.

В нем, в отличие от американского ответа, упомянуты Минские соглашения. 

"Урегулирование конфликта внутри и вокруг Украины в соответствии с Минскими соглашениями и в рамках согласованных форматов значительно улучшило бы ситуацию в области безопасности и перспективы стабильности в Европе", - говорится в документе, который принимался в том числе по согласованию с Германией и Францией.

Далее Альянс предлагает снова открыть представительства и ввести канал связи, который будет в срочном порядке решать все конфликтные ситуации. 

Важный пункт предложения НАТО - "Россия выводит войска из Украины, Грузии и Молдавии, где они были развернуты без согласия принимающей стороны". Отметим, что этой формулировки нет в ответе США. И это показательный момент. То есть Вашингтон не ставит Москве заведомо невыполнимых условий и не увязывает их с остальными пунктами своих предложений. 

Во многом ответ Альянса дублирует то, что сказано американцами - с некоторыми своими новациями. Например, о том, что "Россия воздерживается от испытаний с уничтожением спутников". Также НАТО предлагает России вернуться в ДОВСЕ - договор об ограничении неядерных сил в Европе, откуда Москва вышла еще в 2007 году. 

 

ответ НАТО России

ответ НАТО России

ответ НАТО России гарантии безопасности

ответ НАТО России по гарантиям безопасности

ответ НАТО России по гарантия безопасности

ответ НАТО России гарантии безопасности

ответ НАТО России гарантии безопасности

гарантии безопасности

 

Выводы

Какие выводы можно сделать из ответа США и НАТО России?

1. Касаемо гарантий невступления Украины в НАТО - их в документах нет. Хотя нет и прямого заявления о том, что Киев будет принят в Альянс.

То есть этот вопрос, как и сейчас, будет на неопределенное время подвешен.

Также НАТО отказывается снижать численность своих войск в странах Европы, которые вошли в Альянс после 1997 года.

2. Второй важный вывод - США готовы на реальные шаги по демилитаризации Восточной Европы и неразмещению там ядерного оружия, включая крылатые ракеты "Томагавк", что всегда было предметом серьезной обеспокоенности России.

А главное - отдельно такие обязательства они могут дать по Украине. 

Причем в Украине американцы согласны также ограничить размещение любых боевых единиц - то есть и наземных войск. 

Это крайне серьезные предложения, которые могут обернуться для Киева "зрадой". Ведь по сути они перечеркивают смысл от вступления в НАТО - если Альянс не сможет размещать в Украине никаких сил. 

При этом, судя по площадкам, где эта тема будет обсуждаться - Нормандский формат и ОБСЕ - все это будет увязано с Минскими соглашениями, где прямо прописана норма о выводе любых иностранных формирований с территории Украины. 

С учетом того, что по Минским соглашениям Запад в последнее время несколько активизировался, не исключено, что данный момент как раз и подтягивают под будущую демилитаризацию Украины. 

Вопрос - чего американцы захотят в ответ от России.

Мы уже видели, что звучит требование отвести войска дальше от границы (и в последние дни идут некие сигналы из РФ, что войска Западного округа уходят в места дислокации). Но скорее всего основной акцент будет сделан на том, чтобы Россия в свою очередь демилитаризировала неподконтрольный Украине Донбасс (впрочем, это вряд ли случится до выполнения Минских соглашений). 

3. Нужно понимать, что данный ответ - это еще не прямые обязательства, а приглашение к разговору. Правда, уже куда более предметному, чем в начале января. Дальнейшие шаги - ответ России и определение окончательной повестки между Москвой, Вашингтоном и НАТО. А затем уже переговоры на конкретных треках и выход на подписание договоров. 

Понятно, что многое может еще поменяться. Но основные точки взаимного согласия видны уже сейчас:

  • демилитаризация Украины на базе Минских соглашений. Гарантии Запада не размещать там войск и наступательных вооружений
  • гарантии неразмещения ядерного оружия и крылатых ракет в странах Восточной Европы - Польше и Румынии
  • новые договора по сокращению вооружений
  • новые меры по повышению прозрачности и предсказуемости учений

Если вся эта повестка будет реализована, для Москвы это будет серьезным шагом вперед. Она получит гарантии неразмещения стратегических вооружений НАТО у своих границ и в частности - на территории Украины. К тому же будет наконец улажен вопрос Донбасса. Сложно поверить, что его обойдут стороной, заключая большую сделку по безопасности. Если, конечно, эта сделка будет осуществлена.

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