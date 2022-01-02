Президент России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которых стороны обсудили гарантии безопасности Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговоров лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество между Россией и Турцией. Также стороны затронули "гарантии безопасности" России, ситуацию в Закавказье, а также вопросы сирийского и ливийского урегулирования.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", - говорится в сообщении.

Также в Кремле уточнили, что лидеры стран договорились, что будут и дальше продолжать личные контакты.

Напомним, президент России Владимир Путин разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом. В кремлевском перечне адресатов для новогодних поздравлений отсутствуют президент Украины Владимир Зеленский и лидер Грузии Саломе Зурабишвили.

Также мы сообщали, что Кадыров признался, что не входит в ближайшее окружение Путина, но может ему позвонить.