Президент России Владимир Путин разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Среди получателей - президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Белого Дома Джо Байден, лидер Турции Реджеп Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и британская монархиня Елизавета II. Также поздравления направлены президенту Молдовы Майе Санлу, главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну и армянскому премьеру Николу Пашиняну.

Кроме того, поздравления от Путина получат и экс-лидеры - Ангела Меркель, Герхард Шрёдер, Сильвио Берлускони, Биньямин Нетаньяху, Никола Саркози, Джордж Буш, Синдзо Абэ, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

В кремлевском перечне адресатов для новогодних поздравлений отсутствуют президент Украины Владимир Зеленский и лидер Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин и Лукашенко сыграли за одну команду в хоккей, президент России забросил семь шайб, Бацька - две.

Также мы сообщали, что Кадыров признался, что не входит в ближайшее окружение Путина, но может ему позвонить.