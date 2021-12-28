Наделавшая шума постановка женщин на воинский учёт имеет причины более глубокие, чем просто прихоть военных чиновников. Скандальная инициатива восходит корнями к закону авторства президента Зеленского. Закон должен привести воинский учет в соответствие со стандартами НАТО.

Речь идет о законе № 1357, который Верховная Рада утвердила 31 марта 2021 года. Этим законом были внесены изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Соответствующий законопроект Зеленский подал в Верховную Раду в мае 2020 года:

Источник: rada.gov.ua

Свой законопроект Владимир Зеленский обозначил как неотложный. В пояснительной записке авторы сообщили, что закон должен привести систему воинского учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО:

Источник: rada.gov.ua

Раньше президент Зеленский говорил, что в армию в случае чего пойдут и женщины, и старики:

"Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал президент, комментируя тему большой войны с Россией в декабре 2020 года.

Что изменил закон

Нынешний громкий скандал возник из-за изменений, внесенных в часть 11 статьи 1 закона "О воинской обязанности и военной службе". Раньше в ней было записано, что женщин ставят на военный учет в зависимости от возраста, здоровья и семейного положения. Перечень специальностей, по которым военкоматы ставили на учет женщин, утверждал Кабмин.

После изменений, внесенных с подачи Зеленского, семейное положение уже не влияет на постановку женщин на военный учет. А перечень "женских" военных специальностей теперь определяет не Кабмин, а Министерство обороны:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Раньше перечень специальностей, по которым женщин ставили на воинский учет, был утвержден Кабмином еще в 1994 году и с тех пор не менялся. В нем было всего 7 позиций. В перечень входили медработницы, связистки, специалисты по вычислительной технике, картографии, топографии, средствам измерения, метрологии и полиграфии. Также в перечень вошла уже позабытая профессия "киномеханик":

Источник: zakon.rada.gov.ua

В примечании к этому перечню Кабмина было указано, что с офицерскими званиями на военный учет могут быть взяты женщины в возрасте до 50 лет, с другими званиями – до 45 лет. Теперь эти возрастные ограничения не действуют.

Устоявшийся порядок не менялся почти 30 лет. Но теперь, согласно закону авторства Зеленского, полномочия по составлению списка "женских" военных профессий отдали на откуп Министерству обороны.

Поставят под ружье почти всех женщин

После изменения с подачи Зеленского профильного закона перечень "женских" военных профессий должны формировать военные. И армейские чиновники развернулись во всю мощь своих "стратегических" талантов.

Министерство обороны полгода готовило приказ № 313 с новым перечнем, 11 октября его подписал министр обороны Андрей Таран, который затем в начале ноября ушел в отставку.

Источник: mil.gov.ua

Новый список поражает своим размахом. Армейские чиновники предусмотрели множество новых профессий, владеющие которыми представительницы прекрасного пола теперь пойдут под ружье.

Перечислять новые женско-военные профессии не имеет смысла, в списке уже не 7, а 111 позиций. Служба в армии (включая возможную мобилизацию) светит теперь дамам-юристам, экономистам, менеджерам, журналистам и представительницам массы других вполне мирных специальностей.

Без военкомата не примут на работу

Имеющие соответствующие дипломы женщины должны стать на учет в военкомат и пройти медкомиссию. Прошедшие "сито" врачей подлежат военным сборам и мобилизации в общем порядке, за несколькими исключениями, предусмотренными законом о воинской обязанности.

Ранее "Страна" сообщала, что не ставших на военный учет украинок и руководителей их предприятий будут наказывать штрафами до 8500 гривен. А за неявку по повестке военкомата украинских женщин ожидают штрафы до 850 гривен или даже полицейские приводы.

"Страна" также рассказывала, что военнообязанных украинок заставят посещать военные сборы.

Вдобавок к неожиданному "новогоднему подарку" появилась крупная головная боль для администраций организаций, где учатся или работают женщины, подлежащие воинскому учету. Работодатель теперь должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии, встали на учёт. И при приеме на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учёт.

Это следует из норм статьи 34 закона "О воинской обязанности и военной службе". Причем эти нормы действуют тоже в редакции закона № 1357, проект которого, напомним, подал Владимир Зеленский:

Источник: zakon.rada.gov.ua

Военные уже начали отступать

В итоге законом "от Зе" на откуп военным был отдан список "женских" военных профессий, чем они воспользовались по полной программе. А сам закон поставил в безвыходное положение администрацию всех предприятий и организаций, где учатся и работают женщины, попавшие в армейский список.

Размах "закручивания гаек" просто поражает. "Новогодний сюрприз" удался на славу: "на ушах" сейчас стоят кадровики и бухгалтеры множества украинских предприятий и вузов.

Поначалу военные пропагандисты бодро призывали женщин идти в военкоматы. К примеру, работающая на западные гранты организации "Стратком", которая специализируется на военно-патриотической пропаганде, сразу же в день вступления в силу нового списка профессий опубликовала инструкции насчет порядка действий и пакета документов, который необходимы женщинам для постановки на учет:

Источник: facebook.com/AFUStratCom

А в самом Минобороны массовую постановку женщин на военный учет объяснили "аудитом ресурсов на случай большой войны".

Но затем, столкнувшись с массовым возмущением, армейские чины начали отходить с первоначальных позиций. В Минобороны пообещали сократить список профессий, по которому женщин поставят на воинский учет. Также военные уверяют, что в мобилизации и военных сборах украинки будут участвовать по желанию.

Отметим, однако, что пока новый приказ с сокращенным перечнем профессий Минобороны не издавало.

В то же время, уже набрала нужное число голосов петиция в адрес Зеленского об отмене воинского учета для женщин.