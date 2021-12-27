Украинцы обязали президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос отмены воинского учета для женщин, на который хотят поставить даже беременных и кормящих.

Опубликованное на сайте главы государства прошение под заголовком "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность или профессию, быть военнообязанными!", набрало 25 тысяч голосов. Петиция была опубликована 23 декабря и стремительно набирала подписи.

25 декабря около 15:00 петиция набрала необходимые голоса.

Напомним, основными требованиями петиции стали отмена приказа Министерства обороны Украины, а также использование только перечня тех специальностей, которые определены ПКМУ № 711 от 14.10.1994.

"Страна" подробно разбиралась в новом приказе Минобороны, в частности сообщала, что украинкам, которые не встанут на воинский учет в установленный срок - до конца следующего года - грозит штраф до 1500 гривен.

Кроме того, мы писали, что украинкам дали год, чтобы стать на воинский учет. Военнообязанным женщинам придется посещать военные сборы один раз в три года.

Ранее в Минобороны рассказали, что вызывать в военкоматы или призывать на службу украинок не будут, а воинский учет и призыв - это разные вещи.