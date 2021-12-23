После вступления в силу указа министерства обороны Украины № 313, на военный учет теперь должны становиться также и представительницы слабого пола нашей страны. Еще один крайне важный момент в истории с военным учетом женщин - это то, что они должны будут принимать участие в военных сборах.

Об этом говорится в статье 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно закону, один раз в три года поставленные на воинский учёт обязаны посещать такие сборы. Сборы могут длиться до 3-х месяцев.

Сборы могут не посещать только беременные женщины, матери детей до 3 лет и многодетные матери.

"А непосещение сборов уже тянет за собой штраф и ответственность, вплоть до уголовной", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Военнообязанные женщины будут проходить военные сборы. Источник: Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе"

Напомним, что накануне Минобороны Украины приняло приказ, согласно которому представительницы множества профессий (журналистки, бухгалтера, юристы, ветеринары и т.д.) перешли в разряд военнообязанных и должны будут стать на военный учет.

Ранее "Страна" сообщала, что не ставших на военный учет украинок и руководителей их предприятий будут наказывать штрафами до 8500 гривен.

Также мы писали, что вызывать в военкоматы или призывать на службу без согласия украинок сейчас никто не собирается.