Появилась информация о том, как украинкам стать на воинский учет. Об этом рассказали в Днепровском районном в Киеве территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Если этим занимается предприятие, которое имеет в своем составе женщин, то ответственное лицо по военному учету этого предприятия берет список, численный состав, где будут указаны женщины - фамилия, имя, отчество, год рождения, должность, на которой она работает. До прихода в территориальный центр комплектования и социальной поддержки необходимо, чтобы это лицо в письменном виде или ксерокопией взяла их документы об учебе - дипломы и приложения, если есть водительские права - то их копию", - рассказали в центре.

После этого в отделе военного учета и бронирования проверят соответствие занимаемой женщиной должность тому перечную, который указан в приказе Министерства обороны.

Если все будет соответствовать нормативным документам, то женщина направляется в военно-врачебную комиссию, которая устанавливает степень пригодности.

Напомним, Минобороны Украины приняло приказ, который переводит женщин сотен популярных гражданских профессий в разряд военнообязанных. В запас Вооруженных сил обязаны будут перейти все, кто младше 60 лет и успешно пройдет медкомиссию. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале "Страны".

Также мы сообщали, что в Минобороны пообещали за неделю придумать алгоритм постановки женщин на воинский учет.