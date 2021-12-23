До конца следующей недели власти должны разработать алгоритм, как женщинам встать на военный учет. Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Министерства обороны.

Об этом в эфире Общественного радио сообщила советница замминистра обороны Наталья Воронкова.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", - сказала Воронкова.

Напомним, 17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о перечне специальностей, после получения которых женщин берут на военный учет.

Теперь работодатели должны контролировать, чтобы женщины, работающие на предприятии, встали на военный учет.

Ранее "Страна" писала, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет получать повестку в армию через приложение "Дия".

Также мы сообщали, что военкоматы теперь будут называться центрами комплектования и социальной поддержки.