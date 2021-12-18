Жители села Великий Глубочёк в Тернопольской области отказали двум подразделениям бригады территориальной обороны в размещении на территории их населенного пункта. По их мнению, это создаст опасность для местных.

Об этом 18 декабря сообщает издание UkrMilitary со ссылкой на слова и.о. командира 105-й бригады теробороны Евгения Фоменко.

Исполняющий обязанности командира 105-й бригады рассказал, что еще в начале осени обратился в Белецкую общину, в которую входит село, с письмом о рассмотрении возможности размещения подразделения в помещении бывшей больницы.

"Уже декабрь, а никакого ответа так и не последовало. Община нам сказала: мы любим и уважаем военных, мы не против военных, но мы их здесь не хотим", – сказал Фоменко.

"У нас уже все сроки вышли, если бы нам сразу отказали, еще в сентябре, то я бы еще в сентябре искал альтернативные варианты, а так дотянули нас до декабря, а на днях сказали, что против", - пожаловался и.о. командира бригады.

По данным проведенного в селе опроса, из 353 жителей 344 (97,5%) высказались против расположения в селе части теробороны. Всего в Великом Глубочке проживают более двух тысяч человек.

Одна из причин, почему люди против - детский сад возле бывшей больницы, где хотели разместиться военные.

"У нас много патриотов, и все понимают, что такое патриотизм и что такое военные действия. И в душе все готовы приобщиться. Но когда речь идет о ежедневной безопасности наших детей и мы понимаем, что это будет первая точка, куда могут ударить в случае каких-либо военных действий, это еще больше создает опасность для местных жителей", - заявила одна из депутатов Белецкой общины.

Проблему попытаются еще раз решить в воскресенье, 19 декабря, для чего планируется организовать собрание местных депутатов и жителей села.

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