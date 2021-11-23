В случае необходимости Украина сможет мобилизовать более двухсот тысяч резервистов, которые прошли через фронт и имеют опыт боевых действий.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в эфире "Свободы Слова".

В ответ на вопрос о том, что собирается делать Киев в ответ на мобилизацию резервистов в России, Резников напомнил, что с 1 января в Украине вступит в силу закон о национальном сопротивлении.

"Я имею в виду закон о национальном сопротивлении, всеохватывающей обороне, поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас более 200 тысяч уже в резерве украинцев и украинок. Которые прошли через этот фронт, имеют соответствующий опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве, они, по сути, военнообязанные", - заявил Резников.

По его словам, в случае необходимости, разворачивание батальонов территориальной обороны будет происходить согласно закону и будут использоваться резервисты и вооружение.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о наращивании боеготовности российских войск на неподконтрольном Киеву Донбассе.

Напомним, Резников анонсировал "решительные шаги" Запада из-за прогнозов о вторжении РФ в Украину.