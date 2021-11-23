Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Запад готовит "решительные шаги на опережение" в связи с прогнозами о скором вторжении России на украинскую территорию. По его мнению, времени на то, чтобы выражать обеспокоенность, уже нет.

Об этом Резников сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, видео опубликовано в YouTube.

Резников заявил, что международные партнеры Украины посылают серьезные сигналы о том, что "прямая агрессия России очень дорого ей обойдется во всех смыслах".

"Мы говорили о том, что обеспокоенность выражать времени уже нет. У Кремля толстые и высокие стены, он не слышит об обеспокоенности. Он будет воспринимать только активные действия… Меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами Альянса и Европейского союза о готовности предпринять очень решительные шаги, причем на опережение. Речь идет и о политических, и об экономических шагах", - сказал Алексей Резников.

Напомним, на брифинге во вторник, 23 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз опроверг наличие у РФ планов вторгаться Украину.

Также мы писали о том, как при Зеленском ранее уже пугали вторжением России и почему оно не произошло.