Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщения Запада о вероятном вторжении России в Украину. Он обвинил власти в том, что они сначала отрицали такую возможность, а теперь пытаются подвергнуть сомнению вероятность подобного сценария. 

Об этом он написал в своем Telegram-канале утром во вторник, 23 ноября.

"Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще не видело признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию", - написал он. 

Кличко потребовал мобилизации ресурсов на потребности обороны, а не "растрынькивать" их на сомнительные проекты (вероятно, намек на "Большую стройку", по поводу которой идут постоянные коррупционные скандалы).

Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал публикации западных СМИ о вероятном вторжении РФ в Украину

Противники Зеленского начали широко использовать против него тему угрозы "вторжения России", которую подогревает сам президент, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Таким образом Банковая рассчитывала записать своих врагов в "агенты Кремля".

Но враги Зе из "партии войны" перехватывают инициативу. Они задаются вопросом - а почему если все говорят об угрозе вторжения, власти не начали подготовку к его отражению? И отвечают: или власти прости недалёкие, или на Банковой предатели...

Впрочем, эта игра для противников Зе также опасна. Потому что Банковая может после таких заявлений действительно продемонстрировать "подготовку к отражении агрессии" путём введения санкций против своих внутренних врагов и их медиа", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, украинская разведка сообщила о планах вторжения РФ в Украину в 2022 году. Как писала "Страна", кроме слов о российском нападении ничего в реальности не происходит. Параллельно проводится мысль о том, что лишь политическая стабильность в Украине сможет предотвратить войну. ГУР уже несколько лет предрекает, что большая война с Россией вот-вот начнется. "Страна" ранее вспомнила другие несбывшиеся пророчества ГУР и проанализировала, почему снова говорят о войне

Также мы писали, в Кремле и МИД РФ назвали вбросами публикации о готовящемся вторжении России в Украину.

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