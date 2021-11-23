Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал сообщения Запада о вероятном вторжении России в Украину. Он обвинил власти в том, что они сначала отрицали такую возможность, а теперь пытаются подвергнуть сомнению вероятность подобного сценария.

Об этом он написал в своем Telegram-канале утром во вторник, 23 ноября.

"Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще не видело признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию", - написал он.

Кличко потребовал мобилизации ресурсов на потребности обороны, а не "растрынькивать" их на сомнительные проекты (вероятно, намек на "Большую стройку", по поводу которой идут постоянные коррупционные скандалы).

Противники Зеленского начали широко использовать против него тему угрозы "вторжения России", которую подогревает сам президент, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Таким образом Банковая рассчитывала записать своих врагов в "агенты Кремля".

Но враги Зе из "партии войны" перехватывают инициативу. Они задаются вопросом - а почему если все говорят об угрозе вторжения, власти не начали подготовку к его отражению? И отвечают: или власти прости недалёкие, или на Банковой предатели...

Впрочем, эта игра для противников Зе также опасна. Потому что Банковая может после таких заявлений действительно продемонстрировать "подготовку к отражении агрессии" путём введения санкций против своих внутренних врагов и их медиа", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, украинская разведка сообщила о планах вторжения РФ в Украину в 2022 году. Как писала "Страна", кроме слов о российском нападении ничего в реальности не происходит. Параллельно проводится мысль о том, что лишь политическая стабильность в Украине сможет предотвратить войну. ГУР уже несколько лет предрекает, что большая война с Россией вот-вот начнется. "Страна" ранее вспомнила другие несбывшиеся пророчества ГУР и проанализировала, почему снова говорят о войне.

Также мы писали, в Кремле и МИД РФ назвали вбросами публикации о готовящемся вторжении России в Украину.