Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал вбросами публикации о готовящемся вторжении России в Украину. По его словам, это нагнетание напряженности и попытка представить Россию стороной, угрожающей урегулированию.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

Песков утверждает, что ряд американских изданий используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России. Кроме того, подобный утверждения могут быть камуфляжем для намерений Киева силой решить проблемы Донбасса.

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, для вбросов используются (агентство) Bloomberg, это так, мы это фиксируем. Это нагнетание напряженности, попытка представить РФ как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, агрессивны в смысле желания решить силой ситуацию в Донбассе", — сказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов о том, видит ли Россия концентрацию войск на украинской стороне, Песков ответил, что детализацию оставляет для военных, а сам может сказать об общем фоне.

"Количество провокаций растет, они осуществляются с применением вооружения, которое поставляет НАТО, это идет в нарушение минских договоренностей", — ответил он.

При этом Песков добавил, что любые перемещения войск РФ внутри российской территории не представляет угрозы и не должно вызывать вопросов. Он уточнил, что речь идет об учениях, как плановых, так и внеплановых.

Также публикации ряда западных СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, используя для этого кризис с мигрантами на польско-белорусской границе, прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такие утверждения являются очередной мифологемой.

"К этому надо так и относиться. Есть факты — предъявите, покажите, поговорим. Если нет, тогда уже пора сделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет в отношении Украины", — заявила она.

Захарова также напомнила, что ранее в западных изданиях уже неоднократно распространялись материалы, рассказывающие о том, что Россия якобы строит тоннели, ведущие на юго-восток Украины, и перебрасывает туда свои танки под видом гуманитарных конвоев.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления о существующей угрозе вторжения РФ на Украину.

Детальнее о ситуации с нагнетанием обстановки из-за возможной атаки РФ читайте в материале "Страны" здесь.