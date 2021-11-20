Министерство обороны распорядилось провести военные сборы резервистов на Западной Украине - в областях, граничащих с Беларусью. Повестки на них рассылают по неправильным адресам.

Об этом "Стране" стало известно из достоверного источника в территориальном центре комплектования и социальной помощи Ровенской области.

Из-за миграционного кризиса на границе с Польшей власти Украины собираются ввести военное положение в областях, граничащих с Беларусью. Пока это только планы, но в бывших военкоматах, которые сейчас называются территориальными центрами комплектования и социальной помощи, уже кипит работа.

Как сообщил наш источник, из Минобороны пришла разнарядка созвать в понедельник, 22 ноября, всех резервистов на военные сборы. Такие же разнарядки, по некоторым данным, получили и в территориальных центрах Волынской области.

В начале ноября уже были проведены учения сотрудников полиции по противодействию прорыву мигрантов, а теперь взялись за резерв армии. Примечательно, что несмотря на реформирование старых военкоматов, в новых территориальных центрах такой же бардак со списками резервистов, как и у их предшественников-военкомов. Многие жители западных областей жалуются, что им во входные двери квартир просто воткнули повестки на людей, которые более 10 лет не проживают по этим адресам. В повестках требуют явиться 22 ноября на военные сборы в территориальные центры.

Такое головотяпство с учетом и вызовом резервистов по недействительным адресам может свидетельствовать только об одном: на седьмом году военного конфликта на Донбассе чиновники Минобороны так и не привели документацию в порядок и не обеспечили должных мер оперативного реагирования в экстренных ситуациях. Вероятно, элементарная лень не позволила им провести верификацию списков призывников и резервистов, чтобы хотя бы приблизительно представлять, живет ли на их территории такое же количество людей, которых можно задействовать в территориальной обороне, или все-таки списки безнадежно устарели.

Недавно "Страна" сообщала, что Украина усилила патрулирование границы с Беларусью. В ближайшее время там пройдут масштабные учения.

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