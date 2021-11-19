В Польше решили закрыть с 21 ноября железнодорожное сообщение в пункте пропуска "Кузница" из-за кризиса с мигрантами.

Об этом сообщает в Telegram Пограничного комитета Беларуси в пятницу, 19 ноября.

"Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница", - говорится в сообщении ведомства.

Белорусская сторона в ответ направила разъяснение текущей ситуации вблизи автомобильного пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница Белостоцкая").

В сообщении также говорится, что в Минске готовы возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".

О намерении закрыть железнодорожный пункт пропуска в "Кузнице" власти Польши предупреждали ранее в ответ на мигрантский кризис на границе.

В погранкомитете Беларуси рассказали, что Польша прекратила ж/д сообщение в "Кузнице". Источник: Telegram/погранкомитет Беларуси

"Страна" сообщала, что Беларусь забрала мигрантов с части границы с Польшей, в районе перехода в Кузнице. Большую часть беженцев поместили в логистическом центре, а некоторых отправили домой.

Также мы писали, что в Беларуси разместили мигрантов в логистическом центре в Бремино. Там установлен генератор для отопления и биотуалеты. По данным белорусских СМИ, в логистическом центре находятся по меньшей мере 873 беженца, среди них 135 детей.