Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины утверждает, что Российская Федерация наращивает боеспособности на территории Донбасса.

Об этом пресс-служба ГУР сообщает в Facebook.

По данным ГУР, 22 ноября на неподконтрольной Киеву территории начались масштабные командно-штабные учения "с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций". Маневры контролирует комиссия восьмой общевойсковой армии Южного военного округа России, утверждает украинская разведка.

"Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ для подготовки очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил", — подытожили в ГУР.

Напомним, украинская разведка сообщила о планах вторжения РФ в Украину в 2022 году. Предполагается, что атаки могут быть совершены со стороны Мариуполя и Одессы.

Также сообщалось, что в Кремле и МИД РФ назвали вбросами публикации о готовящемся вторжении России в Украину.