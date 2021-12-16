Кабинет министров на заседании 15 декабря принял постановление о переименовании военкоматов в центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Документ правительства предусматривает изменения в терминологии и ее унификацию. Так, в тексте Положения о военных комиссариатах понятие "военные комиссариаты" заменяют "территориальными центрами комплектования и социальной поддержки", а понятие "военные комиссары" - "руководителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Кроме того, Кабмин уточнил порядок оформления учетных документов для людей с инвалидностью, имеющих тяжелые заболевания и лишенных возможности свободного передвижения.

Также изменения в положение внесены в части, касающиеся усовершенствования отдельных вопросов взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, организациями, учреждениями, предприятиями по учетно-призывной работе.

Минобороны продолжает реализацию этапов оборонной реформы, в рамках которой подзаконные нормативно-правовые акты приводят в соответствие с требованиями законодательства в сфере безопасности и обороны.

Ранее "Страна" рассказывала, что правительство также приняло важные решения о новых правилах и порядке призыва в ряды ВСУ.

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