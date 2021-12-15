Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании прописал порядок компенсации местным бюджетам разницы в тарифах на тепловую энергию. Это та самая разница, которая образовалась из-за огромного разрыва в себестоимости производства тепла и тарифов для населения, которые мэры украинских городов подписались не повышать.

Такой порядок был определен в принятом законе от 29 августа этого года. Но особенности механизма расчетов должен был утвердить Кабмин.

Методику определения разницы в тарифах правительство уже приняло (в сентябре 2021 года), и на нее было немало жалоб со стороны тепловиков. К примеру, как рассказывал нам глава КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Дущенко, сейчас идут комплексные проверки предприятий и контролеры по любому поводу занижают суммы компенсаций. "К примеру, у нас разница в тарифах порядка 100 млн, а насчитали только 60 млн. Некоторые предприятиям вообще отказывают", - говорит Дущенко.

Всего сумма компенсаций составит 26,9 млрд гривен, из них 22,45 млрд получат предприятия теплоснабжения, 4,45 млрд - предприятия водоснабжения.

В новом постановлении подан образец договора об организации взаиморасчетов, формы реестра, а также прописано распределение субвенции по регионам.

К примеру, Винницкая область получит порядка 290 млн, Киевская - почти 1,2 млрд, Донецкая - около 4 млрд, Львовская - 1,5 млрд, Харьковская - больше 9 млрд, Киев - 1,34 млрд гривен.

Минфин при этом настаивает на аудите затрат и отсутствии долгов у получателей компенсаций.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин предложил наказывать железнодорожных мародеров двухлетними исправительными работами.