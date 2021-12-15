В Украине установят серьезную ответственность за вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Кабинет министров на своем заседании 15 декабря согласовал законопроект, который предусматривает существенные внесение изменений в Уголовный кодекс на этот счет.

Речь идет о кражах на железной дороге, в частности, разукомплектации вагонов. В последнее время это стало сильной головной болью для "Укрзализныци" и собственников грузов. В 2019 году было зафиксировано почти 26 000 подобных случаев, но в реальности открыли меньше 6 000 уголовных дел.

Помимо воровства грузов, злоумышленники банально разбирают на лом железнодорожное полотно. В итоге общие убытки выросли с 75 млн гривен в 2017 году до 213,8 млн в 2019 году.

Отметим, что штрафы по таким делам в УК уже есть. К примеру, за прием металлолома "железнодорожного" происхождения. Но теперь их предлагается увеличить - с 50-250 необлагаемых минимумов до 1 500-2 000 минимумов (до 25,5-34 000 гривен). Плюс по этой статье появилась возможность тюремного заключения на год.

Элементы ж/д инфраструктуры можно будет принимать на лом только от субъектов хозяйственной деятельности при наличии акта на списание имущества.

Повреждение железнодорожного полотна или инфраструктуры, за которое сейчас положен штраф в 50-200 необлагаемых минимумов, также будет караться штрафом в 1,5-2 тысячи необлагаемых минимумов или исправительными работами на срок до 2 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин продлил карантин в Украине до конца марта 2022 года.