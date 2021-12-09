В четверг, 9 декабря, Кабинет министров Украины утвердил начало экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы", который даст возможность быстро пройти оформление в пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Идея работы очереди достаточно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Проект позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам не простаивать по несколько дней. Также будут созданы удобные зоны ожидания. Введение "Электронной очереди" улучшит имидж нашего государства и инвестиционный климат", - объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того он сказал, что в Украине есть большой транспортный потенциал и пункты пропуска на границе не должны становиться преградой. По словам главы правительства, в текущем году уже приняли

Кабинет министров внедряет экспериментальный проект "Электронная очередь пересечения границы", позволяющий быстро проходить оформление в пунктах пропуска. В рамках плана пройдет модернизация 20 и строительство 12 новых пунктов пропуска, объем программы - почти 1- млрд грн на три года.

Напомним, в "ЛНР" упростили пропуск через КПВВ "Станица Луганская".

Также сообщалось, что в Закарпатской области построят новый пункт пропуска на границе с Румынией.