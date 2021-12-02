На Закарпатье появится новый контрольный пункт пропуска на границе с Румынией. Он поможет разгрузить "Дьяково", единственный КПП, который в настоящее время пропускает грузовые автомобили на украинско-румынской границе в пределах Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"На днях в Закарпатье утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 га под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района", - рассказали в ОГА.

Там планируют построить четыре полосы для грузовых машин, шесть полос для легковых авто, две полосы для автобусов и две для пешеходов.

Напомним, в прошлом году мы сообщали, как на границе Украины с Румынией собрались очереди из машин. При этом тянучки наблюдались и на рубеже с Венгрией. Скопление автомобилей было перед пунктами пропуска "Чоп" ("Тиса"), "Лужанка" и "Дьяково".

Также сообщали, что глава МВД Монастырский допускал введение режима чрезвычайного положения в пограничных с Беларусью областях на фоне ситуации со скоплением мигрантов.