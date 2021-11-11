В "ЛНР" упростили пропуск через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". При этом ограничение о том, что КПВВ можно пересекать не чаще одного раза в месяц оставили в силе.

Об этом сообщает представитель Украины в социально-экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова на своей странице в Facebook.

По ее данным, в связи с упрощенными правилами поток людей увеличился.

"Как анонсировали вчера - упрощены правила пересечения из ОРЛО. Сегодня к 12.00 с ТОТУ пересекло линию 731 человек, в ту сторону - 243. Всего 974 человека. Для сравнения за вчера за весь день с ТОТУ 65, туда 199.

Понимаю, что для моих киевских друзей - эти цифры мало о чем говорят, но думаю о многом для луганчан – это значит, что 731 гражданин Украины есть социальная связь, это значит, что 731 гражданин смог воспользоваться украинскими госсервисами", - написала она.

Напомним, ранее "глава ЛНР" своим указом приостановил работу пункта пропуска через линию разграничения в районе "Станицы Луганской". Пересечь линию разграничения можно было только по неким особым случаям.

Также мы писали, что в Евросоюзе потребовали открыть все КПВВ на Донбассе.

Кроме тог, сообщали, что Кабмин Украины отменил самоизоляцию для въезжающих из Крыма и неподконтрольного Донбасса. Для этого нужно будет предъявить приглашение на вакцинацию от коронавируса.