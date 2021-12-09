Кабмин предлагает усилить ответственность публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс относительно ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, попытки легитимизировать оккупацию наших территорий", - говорится в сообщении.

Также премьер добавил, что закон будет касаться именно политических деятелей и выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит эту инициативу.

Предлагается ввести штраф от 17 до 34 тысяч грн, а если повторно в течение года - от 34 до 51 тысячи грн за такие действия.

Под публичным возражением понимается "хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, в котором выражается любое письменное или графическое изображение Крыма или Донбасса российскими или как отдельного территориального субъекта, или отрицание попыток РФ легализовать и легитимизировать аннексию Крыма".

Ранее "Страна" писала о том, что Рада хочет ввести запрет на отрицание "факта военной агрессии РФ". Из-за него каналы будут лишать лицензий.

Также мы сообщали, что Шмыгаль не увидел признаков скорого вторжения на российско-украинской границе.