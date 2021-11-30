Премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил Россию в том, что она совершенно точно стоит за попыткой организации госпереворота, о котором на пресс-марафоне в пятницу заявил Владимир Зеленский. При этом глава Кабмина сослался на данные разведки.

Его слова цитирует Reuters.

"У нас есть секретные данные, которые демонстрируют особые намерения (организовать госпереворот - Ред.)", - сказал Шмыгаль.

На вопрос, стоит ли за этим Россия он ответил: "Совершенно верно".

Он также напомнил, что наращивание российских войск на границе с Украиной - вторая такая волна с мая. И является частью более широких усилий РФ по ослаблению стремления Украины к присоединению к Европейскому Союзу.

"Они что-то готовят", - сказал Шмыгаль о России, не вдаваясь в подробности.

Шмыгаль, который сейчас находится в Брюсселе для переговоров с высшими должностными лицами ЕС, уточнил, что украинская разведка перехватила попытки "внешних сил" повлиять на политическую оппозицию внутри страны, чтобы спровоцировать народное восстание и государственный переворот.

В Reuters заметили, что популярность Зеленского резко упала после двух с половиной лет пребывания у власти. Но Шмыгаль заверил агентство, что "в украинском обществе нет революционных настроений".

"Мы понимаем, что было влияние извне, чтобы усилить протесты в Киеве, сделать их сильнее. Наша спецслужба проводит специальное расследование", - сказал премьер.

Также он заявил, что увольнение на этой неделе руководителя управления контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака не имеет отношения к делу.

Он сказал, что стремление Украины присоединиться к ЕС было одной из основных причин российской агрессии, гибридных атак, наращивания военной мощи на границе и аннексии Крыма в 2014 году.

По словам Шмыгаля, Украина ищет большей военной поддержки со стороны США.

"Это одна из основных причин гибридных атак с российской стороны, потому что мы очень хотели бы интегрироваться в Европу, иметь уровень жизни европейских, цивилизованных стран. Вот почему у нас есть все эти гибридные атаки, кибератаки, физические военные атаки, оккупированные территории, дезинформация, чтобы помешать европейским устремлениям Украины", - сказал он.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что известно о "госперевороте с Ахметовым", о котором заявил Зеленский.

Также мы писали, что два дня спустя после громкого заявления президента СБУ завела уголовное дело по этому поводу.

Еще мы приводили, что пишут западные СМИ о "госперевороте".