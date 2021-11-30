Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко на фоне недавнего заявления президента Владимира Зеленского о "возможном госперевороте" заявил, что, в среду, 1 декабря, в Киеве "готовятся какие-то подвозы" людей. Также он добавил, что украинцам предлагают по тысяче гривен в день за участие в госперевороте.

Об этом Корниенко сказал в ходе брифинга в Верховной Раде, во вторник, 30 ноября.

Отвечая на вопрос, стоит ли готовиться к госперевороту в первый день зимы, о котором говорил Зеленский, первый вице-спикер заявил следующее.

"Стоит ли готовиться вам (журналистам – Ред.) или всем? Я бы советовал вам приезжать пораньше. Потому что в рамках переворота могут быть заблокированы просто проходы. Ну да - есть такое мнение.

Хотя, когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день - это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно - это вопрос к "переворачивателям", - сказал Корниенко, добавив, что информация о предлагаемой тысяче гривен ему передали правоохранители.

В то же время он затруднился ответить на вопрос, кто предлагает тысячу - оппозиция или олигархи, сказав, что "есть разная информация" по этому поводу.

А, отвечая на вопрос, почему не собирается СНБО из-за якобы готовящегося госпереворота, Корниенко сказал, что "СНБО соберется, когда нужно будет".

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафона 26 ноября заявил, что переворот планирует Россия вместе с некими людьми из окружения Рината Ахметова, которые планируют втянуть его в эту историю.

Позже американский журналист Кристофер Миллер со ссылкой на источники, заявил, что историю с "госпереворотом Ахметова" президент придумал на основе записи разговора одного офицера Федеральной службы безопасности России и трех бывших сотрудников МВД Украины в Крыму.

Также мы писали, что киевляне говорят о "госперевороте", который анонсировал Зеленский.