Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки "отдельными гражданами Украины и России" захвата государственной власти.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", - сказано в посте в соцсети.

В СБУ пообещали рассказать о ходе расследования позже и больше не предоставили никакой информации.

Судя по всему, это тот самый "госпереворот с участием Ахметова", о котором заявлял на пресс-марафоне Владимир Зеленский, анонсировав его на 1-2 декабря.

Ахметов, напомним, назвал эту информацию полностью ложной. "Страна" подробно анализировала ситуацию здесь.

Появление этого поста прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Мутные заявления Зеленского относительно госпереворота с участием Ахметова все-таки материализовались в уголовное дело по статье 109 УК (попытка свержения конституционного строя). СБУ объявила, что расследует подготовку гражданами Украины и России захвата власти. Других подробностей пока нет. Но, судя по всему, вскоре презентуют какую-то нарезку из разговоров неких личностей", - предположил канал.

Ранее мы разбирали, на основании каких данных Зеленский сделал громкое заявление о госперевороте.