СБУ завела уголовное дело по поводу "заговора декабристов", о котором заявлял Зеленский
Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки "отдельными гражданами Украины и России" захвата государственной власти.
Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.
"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", - сказано в посте в соцсети.
В СБУ пообещали рассказать о ходе расследования позже и больше не предоставили никакой информации.
Судя по всему, это тот самый "госпереворот с участием Ахметова", о котором заявлял на пресс-марафоне Владимир Зеленский, анонсировав его на 1-2 декабря.
Ахметов, напомним, назвал эту информацию полностью ложной. "Страна" подробно анализировала ситуацию здесь.
Появление этого поста прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".
"Мутные заявления Зеленского относительно госпереворота с участием Ахметова все-таки материализовались в уголовное дело по статье 109 УК (попытка свержения конституционного строя). СБУ объявила, что расследует подготовку гражданами Украины и России захвата власти. Других подробностей пока нет. Но, судя по всему, вскоре презентуют какую-то нарезку из разговоров неких личностей", - предположил канал.
Ранее мы разбирали, на основании каких данных Зеленский сделал громкое заявление о госперевороте.