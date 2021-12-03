До конца этого года тысячу гривен, в рамках обещанной выплаты президентом Владимиром Зеленским всем вакцинированным, получат восемь миллионов украинцев. Порядок выдачи средств определят в среду, 9 декабря.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в зале Верховной Рады, в пятницу, 3 декабря.

По его словам, в бюджете на этот заложены восемь миллиардов гривен (то есть сумму увеличили на пять млрд) для восьми миллионов граждан.



В то же время в Украине полностью вакцинированы, (а значит, потенциально претендуют на эти средства) 11,5 миллионов украинцев. В 2022 году таковых станет еще больше. При этом на следующий год на "Вовину тысячу" заложено всего три миллиарда гривен.

Вместе с тем, по данным Минздрава в Украине полностью вакцинированы 37,2% взрослого населения. Одну порцию вакцины получили 43,8% взрослых украинцев.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает выделение трех миллиардов гривен на выплату тысячи привитым. В следующем году также планируется выделить три миллиарда. То есть ранее сообщалось, что по тысяче гривен смогут получить лишь шесть миллионов вакцинированных.

ранее у Зеленского объяснили, почему "Вовину тысячу" за вакцинацию не будут выдавать наличными.

Также мы писали, в Минцифры объяснили, как получить тысячу гривен вакцинированным украинцам через "Дию".