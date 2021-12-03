Госбюджет-2022 в турборежиме: чем купили мажоритарщиков?

Госбюджет-2022, ко второму чтению которого парламент не мог приступить в течение месяца, вчера был принят в турборежиме – за два часа. Банковой удалось, наконец, найти общий язык с группами мажоритарщиков "Довирой" и "За майбутне", что обеспечило при голосовании второго чтения бюджета голоса с запасом.

Что именно получили группы-сателлиты или стоящие за ними спонсоры, пока сказать сложно. Очевидно, пожалуй, только одно: дело против лидера "Довиры" Сергея Шахова о недостоверном декларировании наверняка будет закрыто, а он сам на какое-то время перестанет ходить по эфирам с рассказами о гибнущей власти.

Однако в целом успешное голосование по госбюджету продемонстрировало и одну слабость нынешней власти: монобольшинства больше нет. Бюджет был маркером, который демонстрирует, сколько депутатов "Слуги народа" Банковая может максимально мобилизовать. Оказалось – 215.

И это означает полную зависимость власти от "Довиры" и "За майбутне". То есть от дельцов регионального уровня и Игоря Коломойского. Так что деолигархизация точно будет избирательной (что, впрочем, уже показала принятая версия налогового закона 5600).

Что касается самого бюджета, о нем много говорить не стоит, так как в своих основных параметрах он ничем не отличается от всего того, что писала Оксана Маркарова и при Владимире Гройсмане, и при Алексее Гончаруке.

Единственное, на что стоит обратить внимание, – это на среднегодовой курс гривны к доллару на уровне почти 29 гривен. Этот параметр не всегда выдерживается, но, судя по тенденциям последних двух недель, в 2022-м может оказаться вполне реальным. Или даже оптимистичным.

Почему Вятрович за особый статус Донбасса?

Еще одно ключевое голосование вчерашнего дня – за продление закона об особом статусе Донбасса. Прошло оно без особых проблем – разве что "Батькивщина" встала в позу, решив хотя бы в этом случае показать себя самой ультрапатриотической фракцией.

В целом соратникам Юлии Тимошенко это удалось, поскольку голоса за закон в почти полном составе отдала "Евросолидарность". Даже Владимир Вятрович в этот момент оказался сторонником того, чтобы на Донбассе создали "народную милицию" и дали региону специальный статус для русского языка.

Для Петра Порошенко такое голосование, безусловно, является неудобным фактом, поскольку все остальные 364 дня в году его команда изображает из себя самых рьяных противников не только особого статуса, но и Минских соглашений вообще. Однако в данном случае порошенковцам приходится терпеть внутренний диссонанс, поскольку Минские соглашения в свое время подписывал именно их лидер. Который хочет, чтобы его по-прежнему видели на Западе как сторонника мирного урегулирования, а не как узколобого националиста, которого он изображает внутри страны.

Интересно, что вчерашнее голосование за особый статус практически совпало по времени с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена, который призвал все стороны конфликта на Донбассе (включая Украину) выполнить Минские соглашения. И этот момент (когда даже Вятрович оказался сторонником особого статуса) – действительно самый лучший для того, чтобы указать украинской власти на противоречие в ее действиях.

Хотя понятно, что подействует это только в том случае, если указание последует из Вашингтона.

"Вовина тысяча": по-прежнему не для всех

Знаковое, но куда менее значимое голосование парламента – за выделение средств на "Вовину тысячу". Вчера власть расщедрилась, решив выделить на эти цели 8 млрд гривен вместо ранее обещавшихся шести (хотя их все равно на всех не хватит, так как вакцинированных уже 11 млн).

Впрочем, это единственное существенное изменение. Поскольку само содержание идеи осталось неизменным.

Тысяча гривен за полную вакцинацию по-прежнему остается привилегией не для всех. Сам способ ее получения – через приложение "Дия" – уже является ограничением, вычеркивая из статуса получателей те села или поселки, где до сих пор нет интернета, или людей, у которых нет денег ни на интернет, ни на смартфоны.

Правда, вчера власть пообещала открыть целых сто пунктов, где украинцам окажут помощь в получении тысячи. Но сто пунктов на страну покроют лишь все областные центры и часть районных – в то время как жители отдаленных поселков снова окажутся "вне игры".

Впрочем, даже если в таком пункте бедному пенсионеру помогут оформить тысячу, заведя ему "Дию", все равно останется непонятным, как он сможет ее потратить, если интернета у него нет ни дома, ни в кнопочном телефоне.

Да и список возможных трат продолжает "потрясать". Вчера к прежним пунктам – спортзалы, кинотеатры и железнодорожные билеты – добавили еще один: книги. В теории идея похвальная, но можно не сомневаться, что перечень книг будет таким, который фактически лишит потенциальных читателей выбора. Не говоря уже о том, что все они будут на украинском.

Глядя на этот перечень, остается непонятным: почему же все-таки нельзя заменить весь этот перечень услуг ограниченного спроса одноразовым ваучером на оплату коммунальных услуг? Вот тогда это действительно был бы стимул (особенно для пенсионеров), к тому же – доступный для всех.

Выходи по одному: как Разумков троллит Банковую

Помимо голосований, вчера в Раде активизировались и слухи. Так, нардеп из "ЕС" Алексей Гончаренко запустил в соцсети информацию о том, что из фракции "Слуга народа" собирается выйти еще один депутат – Дмитрий Гурин. Правда, вскоре он удалил свое сообщение, а само заявление не состоялось. Но, скорее всего, Гончаренко не соврал, а просто поспешил.

В начале недели пропрезидентскую фракцию покинул нардеп Роман Соха – один из тех, кто вошел в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова. Гурин тоже входит в него и вполне может поступить также, но…

Для Разумкова на сегодняшний день важнее не формальный выход его людей из фракции (в которой они все равно уже фактически не участвуют), а постоянная медийная активность. И для этой цели лучше не одномоментный демарш всех "разумковцев", а одиночные "выстрелы" в течение нескольких недель, которые будут постоянно демонстрировать, как усиливается партия экс-спикера и как ослабляется "Слуга народа". Вот поэтому выход Гурина актуален не сегодня, а на следующей сессионной неделе.

Для Банковой, конечно, лучше было бы сразу разрубить гордиев узел, но у нее другая проблема: если во фракции окажется меньше 226 человек, нужно будет подписывать формальное соглашение о коалиции хотя бы с "Голосом" – а это ненужные ограничения и необходимость создания коалиционного правительства.

Решить эту проблему можно – если вернуть во фракцию всех Иванисовых, которых ранее исключили за разные нехорошие вещи, но которые продолжают голосовать синхронно со "слугами". Когда этот процесс пойдет, станет ясно: Банковая готова оформить формальный развод с "разумковцами".

Даст ли ЕС Украине 1,2 млрд евро?

Украина официально попросила у Евросоюза 1,2 млрд евро. И чуть не впервые в запросе официально говорится о том, что деньги нужны "для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы". Проще говоря, чтобы покрывать дефицит бюджета.

Что интересно, новость о таком запросе появилась в тот же день, когда правительство утвердило финансовую стратегию, в которой планируется весь валютный долг перевести в гривневый, чтобы максимально снизить риски для страны. И тут же, не отходя от кассы, эту стратегию решили нарушить.

Впрочем, сама по себе идея не такая уж и глупая, поскольку лучше занимать деньги где угодно, лишь бы побыстрее избавиться от долга перед Международным валютным фондом. Вот только Евросоюз – не лучший заменитель в этом плане, поскольку он тоже выставляет политические условия под свою финансовую поддержку.

К тому же еще неизвестно, как Брюссель отреагирует на такую просьбу. Ведь все это происходит в тот момент, когда украинская власть протягивает одну руку за милостыней в сторону Европы, а другой раздает "лишние" восемь миллиардов гривен в качестве поощрения за прививки.

Да и "щедрость" Евросоюза на данный момент такова, что без кавычек это слово уже не напишешь. Вчера стало известно, что Совет ЕС выделил Украине пакет помощи в оборонной сфере на сумму… 31 млн евро.

Правда, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о такой помощи – "уникально". Но он, наверное, просто иронизировал.