Верховная Рада Украины утвердила бюджет Украины на 2022 год
Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 2 декабря, приняла во втором чтении государственный бюджет Украины. Свои голоса дали 268 нардепов.
Голоса распределены следующим образом:
- "Слуги народа" 215;
- "Доверие" - 19;
- "За будущее" - 21;
- "Внефракционные" - 10;
- "Батькивщина" - 2;
- "Голос" - 1.
"Евросолидарность" и "Оппоплаатформ" не дали ни единого голоса.
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