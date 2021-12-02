Рада проголосовала за бюджет-2022. Фото: "Страна"

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 2 декабря, приняла во втором чтении государственный бюджет Украины. Свои голоса дали 268 нардепов.

Голоса распределены следующим образом:

  • "Слуги народа" 215;
  • "Доверие" - 19;
  • "За будущее" - 21;
  • "Внефракционные" - 10;
  • "Батькивщина" -  2;
  • "Голос" - 1.

"Евросолидарность" и "Оппоплаатформ" не дали ни единого голоса.

Рада приняла бюджет-2022. Скриншот

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