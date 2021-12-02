Рада планирует выделить из бюджета на этот год дополнительные 19 млрд грн на дороги
Верховная Рада планирует дополнительно выделить из государственного бюджета на 2021 год 19 миллиардов гривен на автомобильные дороги. Соответствующие правки были внесены в законопроект №6298.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.
Изначально на дороги с помощью данного законопроекта планировали выделить дополнительно два миллиарда гривен, однако перед рассмотрением во втором чтении в документ внесли правки, и теперь планируется выделить дополнительно 19 миллиардов.
"Еще раз, из бюджета-2021 еще дополнительно ко всему выделят 19 млрд не на оборону, не на границу, даже не на предпринимателей, а снова на дороги. Циничненько, однако", - прокомментировал правки Железняк.
Напомним, 2 декабря на заседании верховной Рады рассмотрят во втором чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, что изменили в проекте бюджета к первому чтению и какие статьи могут еще переписать. В Бюджетный комитет подали почти 3,3 тысячи поправок, но учли лишь отдельные предложения.
Также сообщалось, что спикер парламента Руслан Стефанчук пугает нардепов бюджетными ночами, если бюджет не примут сегодня.