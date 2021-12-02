Верховная Рада планирует дополнительно выделить из государственного бюджета на 2021 год 19 миллиардов гривен на автомобильные дороги. Соответствующие правки были внесены в законопроект №6298.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

Изначально на дороги с помощью данного законопроекта планировали выделить дополнительно два миллиарда гривен, однако перед рассмотрением во втором чтении в документ внесли правки, и теперь планируется выделить дополнительно 19 миллиардов.

"Еще раз, из бюджета-2021 еще дополнительно ко всему выделят 19 млрд не на оборону, не на границу, даже не на предпринимателей, а снова на дороги. Циничненько, однако", - прокомментировал правки Железняк.

Напомним, 2 декабря на заседании верховной Рады рассмотрят во втором чтении законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что изменили в проекте бюджета к первому чтению и какие статьи могут еще переписать. В Бюджетный комитет подали почти 3,3 тысячи поправок, но учли лишь отдельные предложения.

Также сообщалось, что спикер парламента Руслан Стефанчук пугает нардепов бюджетными ночами, если бюджет не примут сегодня.