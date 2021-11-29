В четверг, 2 декабря, на пленарном заседании Верховная Рада намерена принять бюджет 2022 в целом как закон.

Об этом во время согласительного совета сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Корниенко добавил, что в отношении некоторых из этих документов наблюдается "поправочный спам".

"Непосредственно проект бюджета на 2022 год мы ожидаем в ближайшее время от правительства, и хотелось бы, чтобы на этой неделе успели рассмотреть", – сказал он.

Кроме этого, сегодня во время брифинга спикер парламента Руслан Стефанчук ответил на вопрос по поводу прогнозов принятия бюджета во втором чтении на этой неделе. В частности, он напугал нардепов "бюджетными ночами", которые регулярно случались в прошлые годы.

"Если мы не голосуем во втором чтении, мы открываем постатейное голосование и это значит, что депутаты должны быть готовы, что к Новому году мы изменим календарный график и будем каждый день голосовать постатейно, чтобы Украина к Новому году получила бюджет. Это важно не столько для депутатов, как для народа Украины, это важно для органов местного самоуправления. Иначе мы зайдём в принципе в позорную процедуру, 1/12 бюджета, я бы этого очень не хотел", — заявил Стефанчук.

Напомним, текст законопроекта о госбюджете опубликовали на сайте Верховной Рады 15 сентября.

В данном законопроекте предусмотрен очень скромный рост минимальной зарплаты и пенсий. Также правительство снова не решилось повысить прожиточный минимум до реального уровня. В Минфине "похвастались" увеличением финансирования на медицину - плюс больше 30 млрд. Но по факту этого все равно мало - на программы по медгарантиям может не хватить порядка 100 млрд гривен.

При этом щедрое финансирование обещают армии, силовым структурам и госаппарату. Ранее "Страна" разбиралась в отдельном материале, что написано в проекте бюджета-2022.