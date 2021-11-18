На следующей пленарной неделе, стартующей с 30 ноября, Верховная Рада займется сразу несколькими ключевыми законопроектами. В частности, нардепы вернутся к рассмотрению скандального законопроекта №5600 о повышении налогов, который сегодня был снят с рассмотрения. Планы на будущую пленарную неделю обсуждались в четверг, 18 ноября, на заседании глав фракций.

Перечень приоритетов выглядит таким образом:

Бюджет-2022

Законопроект о повышении налогов №5600

Закон о столице №2143-3 (разделяет права мэра и главы КГГА)

Закон о местные госадминистрациях №4298

Бюджетные законы о "Вовиной тысячи" и про о деньгах на дороги №№6297,6298

"Практически все ко второму чтению, все с правками. Но вот такая повестка нас ждет с 30 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, законопроект №5600 предусматривает внесение ряда правок в Налоговый кодекс. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до ренты и налогов для физлиц. В экспертной среде он уже получил название "антиахметовского", так как предусматривает повышение ренты на руду. О законопроекте подробно писала "Страна".

Как сообщалось, ц "слуг" не хватает голосов для принятия законопроекта, разделяющего полномочия мэра Киева и главы КГГА.

Также мы сообщали, что сегодня с рассмотрения сняли законопроект о местных администрациях, который ранее публично критиковал Совет Европы. Там есть такие нормы, как право местных администраций поднимать вопросы о внеочередных выборах сельских и городских советов, мэров, сельских голов. Механизм надзора за местным самоуправлением хотят определять не законом, а постановлениями Кабмина. Ассоциация городов Украины это называла попыткой узурпации власти.