На заседании Верховной Рады в четверг, 18 ноября, нардепы проголосовали за создание временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Антона Полякова.

За соответствующий проект постановления свои голоса отдали 322 нардепа.

Отметим, что проект постановления о создании временной следственной комиссии по факту гибели народного депутата Антона Полякова 9 ноября зарегистрировала народный депутат Анна Скороход.

Напомним, народный депутат Антон Поляков внезапно скончался в ночь на 8 октября при загадочных обстоятельствах. В МВД заявили, что в организме погибшего нашли метадон, алкоголь и димедрол.

В свою очередь нардеп Анна Скороход спустя 23 дня после смерти ее коллеги публично заявила, что смерть Полякова - убийство. Она также рассказала, что состояла в близких отношения с недавно умершим депутатом и добавила, что винит следствие в предвзятости.

Также мы сообщали о том, что в начале ноября в Министерстве внутренних дел заявили, что полиция еще выясняет, как именно наркотики попали в организм нардепа Полякова.