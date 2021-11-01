В МВД заявили, что полиция выясняет, как именно наркотики попали в организм нардепа Полякова
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, на чем сейчас сосредоточены специалисты, расследующие смерть народного депутата Антона Полякова. По его словам, следствие устанавливает, добровольно ли тот принял наркотическую смесь в ночь гибели. Пока нет доказательств насильственной смерти депутата.
Об этом Енин сказал 2 ноября в эфире телеканала "Украина 24".
Чиновник напомнил, что последние часы жизни Поляков провел с известными следствию людьми, причем один из них официально считался помощником народного депутата Анны Скороход, которая была сожительницей Полякова. Он добавил, что следствие располагает заключениями экспертиз, однозначно свидетельствующих о наличии в крови Полякова наркотических веществ - смеси димедрола и метадона.
"Теперь задача следствия – выяснить обстоятельства, при которых указанные наркотические вещества попали в его организм. Было это добровольно или нет", - сказал он.
Енин проинформировал, что отрабатывается версия об уличном характере этой смеси.
Что касается заявления Скороход о том, что депутата могли задушить, то замминистра назвал любые версии об удушении "не выдерживающими критики". И заверил, что есть видео, которое опровергает эту версию.
"Как только будут получены заключения еще нескольких экспертиз, мы сможем утвердительно или в негативном ключе сказать о возможной причастности тех или иных лиц к обстоятельствам смерти Полякова", - отметил замглавы МВД.
У Енина спросили о возможном мотиве убийства Полякова.
"Для того чтобы говорить о мотиве убийства, нам надо найти те или иные доказательства, которые подтверждают насильственную смерть. По состоянию на сейчас таких доказательств органами Национальной полиции получено не было", - ответил замминистра.
Ранее "Страна" приводила заявления Анны Скороход о том, что Антона Полякова однозначно убили.
Мы также сообщали, что в МВД вскоре после смерти нардепа заявили об обнаружении в его крови метадона, а спустя 20 дней рассказали и о наличии димедрола.