Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, на чем сейчас сосредоточены специалисты, расследующие смерть народного депутата Антона Полякова. По его словам, следствие устанавливает, добровольно ли тот принял наркотическую смесь в ночь гибели. Пока нет доказательств насильственной смерти депутата.

Об этом Енин сказал 2 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник напомнил, что последние часы жизни Поляков провел с известными следствию людьми, причем один из них официально считался помощником народного депутата Анны Скороход, которая была сожительницей Полякова. Он добавил, что следствие располагает заключениями экспертиз, однозначно свидетельствующих о наличии в крови Полякова наркотических веществ - смеси димедрола и метадона.

"Теперь задача следствия – выяснить обстоятельства, при которых указанные наркотические вещества попали в его организм. Было это добровольно или нет", - сказал он.

Енин проинформировал, что отрабатывается версия об уличном характере этой смеси.

Что касается заявления Скороход о том, что депутата могли задушить, то замминистра назвал любые версии об удушении "не выдерживающими критики". И заверил, что есть видео, которое опровергает эту версию.

"Как только будут получены заключения еще нескольких экспертиз, мы сможем утвердительно или в негативном ключе сказать о возможной причастности тех или иных лиц к обстоятельствам смерти Полякова", - отметил замглавы МВД.

У Енина спросили о возможном мотиве убийства Полякова.

"Для того чтобы говорить о мотиве убийства, нам надо найти те или иные доказательства, которые подтверждают насильственную смерть. По состоянию на сейчас таких доказательств органами Национальной полиции получено не было", - ответил замминистра.

Ранее "Страна" приводила заявления Анны Скороход о том, что Антона Полякова однозначно убили.

Мы также сообщали, что в МВД вскоре после смерти нардепа заявили об обнаружении в его крови метадона, а спустя 20 дней рассказали и о наличии димедрола.