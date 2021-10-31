Нардеп Анна Скороход, которая состояла в близких отношения с недавно умершим депутатом Антоном Поляковым, дала первое интервью после его кончины.

Она заявила, что смерть Антона - это убийство, и обвинила следствие в предвзятости.

Отметим, что МВД ведет историю к тому, что Поляков - якобы наркоман, у которого после смерти нашли катетеры с бурой жидкостью, а в крови - остатки метадона и димедрола, смешанных с алкоголем.

Правда, все, кто знал депутата, говорят, что он был далек от наркотиков. К тому же те, кто их употребляет, в курсе, что метадон с алкоголем смешивать смертельно опасно.

Версия Анны Скороход ставит новые вопросы к загадочным смертям политиков, оппозиционных нынешней власти. "Страна" разобрала, что нардеп заявила в эфире.

"Он даже таблетки от головы не принимал". Заявления Анны Скороход

31 октября депутат впервые после убийства появилась в эфире. Она час отвечала на вопросы телеведущей Наташи Влащенко на телеканале "Украина 24".

По ее мнению, депутат был убит.

"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин (замминистра МВД, комментирующий это дело - Ред.)", - заявила Анна, которая подтвердила, что они с Поляковым были помолвлены.

То есть она опровергает версию МВД, согласно которой депутат умер не насильственной смертью (по версии полиции, его никто не убивал, а он якобы сам принял метадон с димедролом и запил все это алкоголем).

"Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам, - еще раз акцентировала Скороход. - Антон даже таблетки от головной боли не принимал, а говорить про дешевый уличный наркотик - это просто смешно, придумали бы уже историю получше".

По словам Скороход, никто не может объяснить, откуда у него на шее полоса, о которой говорили с первых дней расследования.

"Я лично видел борозду от удушья, когда приехала в морг в Киеве, я ее видела и в Чернигове (на похоронах - Ред.)", - заявила депутат. По ее мнению, наркотики Полякову вливали насильно.

Нардеп удивилась, что полиция так ее и не допросила в установленном законом порядке. А дома у них с Поляковым даже не проводили следственных действий.

"Домой к нам не приходили, о его личный вещах у меня не спрашивали, никакого допроса меня не было ни разу. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего. Но допроса, о чем говорит Енин, никогда не было. Меня никто не допрашивал, хотя я на это готова, я готова даже сделать это публично, если понадобится", - заявила она.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Енин рассказывал, что Анну допросили, и на вопросы о возможном убийстве она якобы ответила "категорическое нет". Как видим, сейчас она опровергает эту информацию.

То есть, считает Скороход, убили Полякова из политических мотивов. В частности - из-за его обвинений в адрес правящей партии о том, что депутатам доплачивают в конвертах. Эту информацию уже от своего имени озвучила и Анна.

"Я была в НАБУ неоднократно, я давала и списки, и фамилии, и аудиозаписи. На сегодняшний день ничего не сделано. Я видела, что Сытник заявляет, что расследуется. Но то, что деньги раздают, это факт. Возможно, доказательства, которые есть, не могут являться доказательством в связи с нашим криминально-процессуальным кодексом", - сказала депутат.

По данным "Страны", минимальная сумма, которую депутаты могли получать за голосование, составляет около 5 тысяч долларов. НАБУ на днях подтвердило, что расследует эту информацию.

Об отношениях Скороход и Полякова

В самом начале программы Анна заявила, что являлась любимой женщиной Полякова, они жили вместе. И были помолвлены.

По ее словам, оба депутата были официально в разводе и готовились узаконить свои отношения 11 ноября - на день рождения Антона. В эфире Анна показала решение суда о разводе Полякова, датированное 14-м июня.

"Он был разведен, так же, как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе… Мы были в разводе оба и нас ничего не связывало с нашими бывшими семьями", - отметила депутат.

Также здесь важно, что Анна опровергает проблемы в отношениях с Антоном, о которых в первые дни после убийства говорила полиция - пытаясь найти причину, почему Поляков был найден с наркотиком в крови.

Дело Антона Полякова и вопросы к нему

Поляков погиб 8 октября в Киеве - его нашли на сиденье такси в полубессознательном состоянии, вызвали "скорую", но спасти не смогли.

Накануне, как выяснилось, Антон сидел в ресторане с двумя приятелями, которые сначала пару часов возили его в машине, а потом вызвали такси и пересадили туда.

Этот загадочный момент никто пока так и не объяснил. И единственное объяснение, которое напрашивается - приятели, возможно, знали о том, что должно было произойти. И предпочли, чтобы это случилось не в их автомобиле.

Но вопросов по ним полиция уже не имеет. И продвигает версию, что Поляков сам не рассчитал дозу и принял наркотики вместе с алкоголем, после чего не выдержало сердце. В крови у депутата нашли метадон и димедрол.

О том, что метадон строго запрещается мешать с выпивкой знают все, кто употребляет этот препарат. И здесь сразу возникает целый ворох вопросов:

1. За Поляковым не было известно склонности к наркотикам. И впечатления такого он тоже не производил. О чем говорят и все его близкие. А если бы он их принимал - зачем смешивал с алкоголем?

2. Если предположить, что Антон решил сам попробовать вещества, то что послужило мотивом? За почти месяц следствия не удалось установить каких-то обстоятельств, которые могли бы как-то заставить Полякова настолько сильно стрессовать.

Судя по показаниям Скороход, депутат развелся еще в начале лета и намеревался снова жениться.

3. В алкоголь человеку легко подлить что угодно - никто не сидит за столом постоянно, люди часто отлучаются, оставляя рюмку или бокал. Но следствие никак эту тему не развивает вообще. Также полный молчок о том, зачем его два часа возили по городу (возможно, за это время и заставили принять дозу, а потом пересадили умирать в такси).

4. Почему замминистра Енин заявил о том, что на теле Полякова нашли два катетера "с бурой жидкостью" только через шесть дней после его смерти? Потому что в разговоры о его "наркомании", которые начали запускать "слуги народа", никто не поверил?

И на данный момент об этих катетерах подзабыли, так о характере жидкости не рассказав.

5. Почему никто не расследует как мотив политическую месть? Накануне смерти Поляков обвинял "слуг народа" в получении уже упомянутых "черных" доплат за голосование за закон об олигархах и даже подал заявление в НАБУ. Также два года назад его исключили из правящей фракции из-за отказа поддержать закон о продаже земли.

Высокопоставленные депутаты от "слуг" не скрывали своей радости от его смерти и прямо называли Полякова "врагом".

С момента смерти депутата прошел почти месяц, а на эти вопросы никто так ответа и не дал. Но теперь заявление Анны Скороход может реанимировать тему, которая, как, возможно, кто-то и надеялся, уже забылась.

После ее выступления появились новые вопросы к следствию:

1. Почему не было следственных действий дома у Полякова? Ведь там могут быть следы его якобы наркозависимости.

2. Почему не вызывали на допрос Анну Скороход?

Власть изначально намекала, что Поляков "принял дозу" из-за проблем на личном фронте, но его возлюбленная, как видим, эту информацию опровергает.

Также она отрицает, что опровергала версию об убийстве, как говорил замминистра Енин.

Ну, и главное - случай с Антоном Поляковым укладывается в череду загадочных смертей политиков, которые так или иначе перешли дорогу Банковой.

В августе от пули погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов, в чье самоубийство никто на родине Зеленского не верит. Павлов накануне выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа".

А в октябре при странных обстоятельствах умирает один из наиболее яростных критиков Зеленского и "слуг" в Раде. Причем оба политика уходят в расцвете жизненных сил.

Взаимосвязь этих двух смертей отметила в эфире Влащенко и Анна Скороход. Но именно власть должна дать четкий, а главное - аргументированный ответ, почему ее противники и критики внезапно начали умирать.

Но пока такого ответа нет, то главное подозрение в организации этих смертей падает на Зеленского и его окружение.