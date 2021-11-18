"Слуги народа" хотели по специальной процедуре (без обсуждения поправок) рассмотреть закон о местных государственных администрациях №4298 во втором чтении.

Две фракции - "Евросолидарность" и "Батькивщина" настаивали на полном рассмотрении, а также отмечают, что таблица с поправками была роздана только вчера (по регламенту - должна раздаваться минимум за два дня).

В президиуме возникла толкучка, объявили перерыв на 15 минут.

Отметим, что на сегодняшнем заседании должны были рассматривать во втором чтении и скандальный закон о разделении полномочий мэра Киева и главы КГГА.

После перерыва спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что фракции договорились пока снять с рассмотрения все вопросы, которые предлагалось рассмотреть по спецпроцедуре. Хоть спикер и не назвал эти вопросы, речь идёт о двух законопроектах - о местных администрациях и о столице. Фракции договорились, что подадут те свои поправки, на голосовании которых настаивают. Нардепы договорились не вести эти законы по спецпроцедуре, а рассмотреть их с правками уже не следующей пленарной недели.

Не исключено, что согласие "слуг" на отсрочку в принятии этих важных для них законов обусловлено отсутствием голосов, о чем мы уже писали.

Отметим, законопроект о местных администрациях публично критиковал Совет Европы. Там есть такие нормы, как право местных администраций поднимать вопросы о внеочередных выборах сельских и городских советов, мэров, сельских голов. Механизм надзора за местным самоуправлением хотят определять не законом, а постановлениями Кабмина. Ассоциация городов Украины это называла попыткой узурпации власти.

Напомним, Верховная рада приняла за основу закон, который предусматривает статус госслужащего для глав городских администраций, в марте 2021 года.

Согласно закону, вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия председателей РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода в другую административно-территориальную единицу Украины.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил два законопроекта, которыми вносится ряд изменений в законы по децентрализации и ряд других законов. В частности, изменились правила отзыва депутатов.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем "Слуги народа" хотят принять новый закон о Киеве и что там прописано.