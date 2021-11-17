"Слуги народа" решили реанимировать законопроект о столице спустя два года после его принятия в первом чтении. Планируется, что голосование во втором чтении по этому документу может состояться уже в ближайшее время. Принимать его будут в целом. Хотя от первоначальной редакции проекта в новом тексте практически ничего не осталось - документ был полностью переписан, а ключевые его идеи приобрели совершенно другой смысл.

Когда два года назад власть разрабатывала законопроект о столице, основная цель документа была разграничить полномочия городского головы, избранного горожанами, и главы КГГА, назначенного президентом. При чем тогда предполагалось, что у президентского ставленника будет куда больше полномочий, чем у мэра, которого хотели превратить в "английскую королеву".

Но буквально за последние месяцы законопроект был переписан до неузнаваемости. Теперь уже "английской королевой" станет глава КГГА. В финальном тексте полномочия главы Киевской горадминистрации были существенно ослаблены, в частности он был полностью лишен контроля над исполнительной властью. Ему остается возможность только обжаловать решения мэра и Киевсовета, которым мэр будет управлять. Поэтому возникает вполне резонный вопрос - а зачем вообще власти принимать такой документ, где президентский ставленник ничего не значит. Но дьявол, как говорится, кроется в деталях.

Их анализирует "Страна".

От любви до ненависти

Два года назад, когда у новой власти возникла идея на волне успеха на президентских, а затем и парламентских выборах, еще и захватить Киев, - в стенах парламента родился законопроект о разделении полномочий мэра и главы Киевской городской государственной администрации, чтоб президент мог снять с должности главы КГГА Кличко и назначить туда своего человека.

Этот документ, который один из его авторов, мажоритарщик от "Слуги народа" Дмитрий Гурин называл "40 страницами сатанизма", предполагал, что полномочия мэра Киева сведутся к церемониальным, а всю полноту власти в столице получит назначаемый президентом глава КГГА. По сути "Слуги" хотели повторить практику 2010-2013 года, когда Киевом управлял не избранный мэр Леонид Черновецкий, а назначенный президентом Александр Попов (ныне депутат Киевсовета). В оппоненты Кличко прочили Александра Ткаченко, который впоследствие стал министром культуры.

Но с принятием закона не заладилось. "Слуги" смогли только проголосовать за него в первом чтении, а затем проект был положен под сукно на долгих два года.

Причина была понятна - тогдашний помощник президента Андрей Ермак (будущий глава ОП) убедил Зеленского не убирать Кличко, а вступить с ним в договорняк. В обмен на то, что его не будут убирать с поста КГГА он должен был поделиться некоторыми "хлебными" темами в городе с людьми Зе-команды. Таке поменялся в Киеве и смотрящий - им стал бывший деятель команды Леонида Черновицкого Комарницкий. Этот треугольник (ОП-Кличко-Комарницкий) фактически и правил Киевом вплоть до мэрских выборов, на которых, по неофициальным данным, число голосов за Кличко при подсчете дотянули до более чем 50% (хоть все экзит-полы показывали, что он набирал меньше и должен был быть второй тур с участием кандидата от ОПЗЖ Александра Попова).

При этом, как говорили тогда "Стране" источники, воровали для этого голоса у кандидата от "Слуги народа" Ирины Верещук с позволения Офиса президента.

Но уже вскоре после выборов мэра отношения Кличко и Зеленского быстро пошли по наклонной. Кличко уже не скрывал своих общенациональных политических амбиций и социологи рисовали ему неплохие рейтинги доверия. Это вызвало опасения у Банковой и потому потенциального конкурента решили "попустить". В течение года было заведено огромное количество уголовных дел, ходили слухи, что Кличко снимут с поста КГГА и назначат туда человека Зеленского, но, по итогу, на Банковой решили избрать другой путь - принять во втором чтении уже подзабытый законопроект о разделении полномочий мэра и главы горадминистрации.

Причем документ выписали довольно хитро.

Власть размоют через районы

Законопроект сократили вдвое, а главная его идея - разделить полномочия мэра и главы КГГА (по тексту так и сказано, что это будут разные люди) была подана в новом виде.

Теперь глава КГГА получит только одну важную функцию - надзора за законностью решений столичной власти. Остальные его полномочия выглядят не особо существенно - принимать участие в решении вопросов о проведении мероприятий общегосударственного и международного значения, участвовать в заседаниях Кабмина при рассмотрении вопросов, касающихся Киева, с правом совещательного голоса, принимать участие в решении вопросов по размещению в Киеве органов власти, резиденций, диппредставительств и тд, участвовать в протокольных мероприятиях, согласовывать назначения и увольнения руководителей госпредприятий, которые находятся в Киеве, а также согласовывать вопросы по реорганизации, перепрофилировании и ликвидации этих предприятий.

При этом полномочия и права Киевсовета стали куда шире - решение вопросов образования, здравоохранения, строительства, культуры, землеустройства, транспорта, социальной защиты населения - всего 17 сфер, которые будет курировать Киевсовет, исполнительный комитет которого возглавит мэр.

Из текста проекта исчез термин "магистрат", но его функционал по сути будет сосредоточен в исполкоме Киевсовета, которому перейдет львиная доля нынешних полномочий КГГА.

Но при детальном рассмотрении оказывается, что формулировки в законопроекте отнюдь не на руку нынешнему столичному градоначальнику.

Например, он предлагает восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева. И именно райсоветы станут основой системы организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице.

В чем главная разница с предыдущим проектом? Изначально установление и изменение границ районов возлагалось на Киевсовет. Теперь это будет делать Кабинет министров. А работать районы начнут, когда решение примет глава КГГА. Таким образом, возможности Киевсовета повлиять на этот процесс существенно ограничиваются.

Во-вторых, законопроект предполагает, что бюджет Киева будет состоять из городского бюджета и бюджета районов. В связи с этим возникает белое пятно во всей этой истории - как будут разграничиваться городские и районные налоги, где будут оставаться местные налоги - в районах или идти " в город"? Такая формулировка лишает бюджет Киева права на закрепление за ним 100% поступлений определенных налогов или сборов в будущем.

На данный момент районным администрациям в Киеве выделяется примерно 23 миллиарда гривен из 65 миллиардов городского бюджета. На свое усмотрение РГА курируют программы по культуре, спорту, ЖКХ, охране здоровья. Как будут разделены эти статьи после принятия закона - большой вопрос.

Кроме того, по проекту "обязательному рассмотрению Киевским городским советом... подлежат предложения районных в городе Киеве советов" относительно ряда важнейших вопросов, в том числе относительно установления местных налогов и сборов, установления для коммунальных предприятий размера доли прибыли, подлежащей зачислению в бюджет города Киева и/или соответствующего районного в городе бюджета, решение вопросов регулирования земельных отношений, установление платы за доступ к объекту строительства, транспорта, энергетики и тд., что означает, что в каждом районе Киева эти вопросы будут решены по-разному.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в разговоре со "Страной" поясняет, что такие формулировки могут привести к тому, что жителей разных районов могут обязать платить дополнительные, причем разные налоги.

"Кроме законодательного закрепления коррупционной составляющей толку от этого закона не может быть. С такими формулировками киевляне станут представителями сразу двух общин - районной и городской. При том, что перечень и границы районов не утверждены, нет вменяемого переходного периода в плане передачи полномочий от города к районам, появляется понятие районных бюджетов. А как они будут формироваться? Что получается, что каждый киевлянин будет платить районные налоги, городские налоги, общегосударственные налоги? На этот вопрос законопроект ответа не дает", - считает Гаврилечко.

Кроме того, в проекте нет никакого механизма правового регулирования надзорных функций КГГА, если глава КГГА сочтет некие действия Киевсовета или мэра незаконными. Или если мэр будет считать результаты надзора безосновательными. Все это может породить хаос во всем городском управлении.

Кто будет минусовать рейтинг Кличко

В такой ситуации получается, что именно на мэра падет основная ответственность за происходящее в столице (например, повышение цен на проезд или тарифов на коммуналку). При этом реальные рычаги влияния на ситуацию у него размоют райсоветы. А глава КГГА, как лицо непосредственно не несущее ответственность за городское хозяйство, получит возможность постоянно критиковать непопулярные решения мэра, тем самым минусуя его политический рейтинг как в городе, так и в масштабах страны.

"А, может быть, именно в этом цель лоббистов этого закона? Помочь всё развалить и обвинить в этом Кличко, лишив его любых политических перспектив", - предполагает в комментарии "Стране" политолог Вадим Карасев. - У Зеленского уже давно нет ни лавки запасных, ни даже стула. Ему попросту некого назначить в противовес Кличко. Нужно реальный хозяйственник, с хорошей репутацией, и известным именем. А такого нет. Кроме того, даже не смотря на последние решения Кличко по карантину и повышению цен на проезд, у него мощная поддержка и он не собирается сдаваться. Поэтому было решено проявить политическую ловкость, лукавство и смекалку. Сказать: вот, мол, мы не претендуем на исполнительную власть. Но и наш глава КГГА не будет иметь никакой ответственности. Все городские проблемы - разваливающиеся мосты, загруженные дороги, ветхие коммуникации, недополученные льготы малообеспеченных горожан, тарифы и цены - это всё зона ответственности мэра Кличко. А их глава КГГА будет говорящей головой, оратором, который получит полную медийную и финансовую поддержку, будет критиковать мэра, подогревать недовольство в городе. Ему дадут все ресурсы, чтобы он сбивал Кличко, но нести ответственность он ни за какие проблемы не будет. Поймите, полномочия де-юре - не главное, главное - возможности де-факто. И в новом виде закон даст эти возможности тому, кого назначит президент".

Сам Виталий Кличко неоднократно заявлял, что законопроект о столице нуждается в экспертизе международных организаций, и даже отослал проект в Венецианскую комиссию. В его команде говорят о том, что изначально этот проект - это элемент давления на мэра.

Депутат Киевсовета от партии "Удар" Виталия Кличко Олеся Пинзеник в разговоре со "Страной" отмечает, что в целом закон о столице нужен, но не в таком виде.

"Небольшой экскурс в историю вопроса: более 2 лет назад депутаты "Слуги народа" зарегистрировали законопроект о столице. Тогда поспешное его рассмотрение являлось элементом противостояния главы Офиса президента с мэром Кличко.

После негативных выводов ГНЭУ, которое рекомендовало законопроект существенно доработать, с четким намеком – разработать новый, негативный вывод предоставил Совет Европы, указавший на существенное несоответствие Европейской хартии местного самоуправления. В то же время Венецианская комиссия даже не рассматривала этот законопроект, потому что депутаты монобольшинства даже не направляли официальную просьбу о рассмотрении. Закон о столице Украины нужен, но он не должен нарушать Конституции и европейские демократические нормы, нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления, содержать нормы, ослабляющие полномочия местного самоуправления в городе Киеве, предоставленные ему на момент избрания", - считает Пинзеник.

При этом председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин утверждает, что во время доработки законопроекта были учтены предложения Совета Европы. "Мы восстановили независимое местное самоуправление в столице в полном объеме", - говорит Безгин.

Отдельный вопрос - это вопрос о том, кого президент делегирует "на Киев" после принятия этого закона. Последние месяцы активно курсировали слухи о том, что главой КГГА станет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Эти слухи подогревал и тот факт, что когда в середине октября впервые за последний год президент Владимир Зеленский встретился с мэром столицы Виталием Кличко на Банковой, там присутствовал Чернышов. Правда после этих событий у Чернышова нарисовалась более интересная перспектива. После того, как парламент отправил в отставку первого вице-премьера Алексея Любченко, именно Чернышов считается фаворитом в кресло премьер-министра в случае отставки нынешнего премьера Дениса Шмыгаля. И размениваться на кресло главы КГГА с урезанными полномочиями, чья единственная задача - минусовать рейтинг Кличко - ему совсем не выгодно.

Когда глава Минкульта Александр Ткаченко заговорил о своей отставке в связи с тем, что Кабмин решил вывести из-под его полномочий Госкино, вновь начали распространяться слухи, что, возможно, он снова метит в кресло главы КГГА. Но в монобольшинстве уже заявили, что Ткаченко увольнять с должности министра пока не будут.

Поэтому поиск "торпеды" для Кличко пока не завершен. Собственно, в связи с этим под вопросом и принятие законопроекта в целом в сегодняшнем виде.

В конце концов к проекту подано около тысячи поправок, и если идти не по спецпроцедуре (как голосовали проект по олигархам) а по реальной процедуре рассмотрения законов, прописанной в Регламенте, то принятие документа может растянуться на пару недель, за которые из нынешнего проекта "слуги" Зеленского вполне смогут слепить совершенно другой закон о столице.

"Я не исключаю, что такие трансформации с законом делаются с той целью, что они рассчитывают, что следующий мэр будет "их", - размышляет политолог Руслан Бортник. - Возможно, атака на Кличко, уголовные дела, которые заводятся на его окружение, подозрения в коррупции на миллиардные суммы и прочее являются стартом запуска проекта по перевыборам мэра Киева. Например, этот мэр добровольно уходит в отставку, ему дают уехать, а дальше выигрывает кто-то, кого поддержит Зеленский, и следовательно президент в любом случае замкнет в своих руках власть в Киеве".