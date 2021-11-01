Виталий Кличко направил проект закона о столице под №2143-3, который Верховная Рада должна рассмотреть в конце этом месяце, на суд Венецианской комиссии и Совета Европы.

Об этом киевский градоначальник заявил в интервью "Радио Свобода".

По словам Кличко, он так поступил потому, что этого не сделал профильный комитет Рады.

"Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя. В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы", - сказал Кличко.

По его словам, он считает необходимым, чтобы документ оценили в Европе на предмет соответствия ключевым европейским принципам самоуправления.

"Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, отвечает ли этот закон демократическим, европейским требованиям, или этот закон пишется только для одного: чтобы назначить человека, который будет выполнять задачи. И такой соблазн довольно велик. Хотим строить европейскую столицу – должны соответствовать ключевым европейским принципам самоуправления. Но кто-то спешит, кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение", - констатировал Кличко.

Также он объяснил, чем его не устраивает законопроект.

"Вопрос не в фамилии Киевского городского головы. Вопрос в том, что если люди выбирают человека, который представляет им программу, которую он пытается воплотить, у него должны быть все полномочия. А если у киевлян забирают возможность выбирать человека, а есть соблазн назначать человека сверху, то это разрушение самоуправления", - сказал мэр.

Как писала "Страна", парламентский комитет по вопросам организации государственной власти на заседании 20 октября рекомендовал Раде принять упомянутые проект закона во втором чтении и целом.

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