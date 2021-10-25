Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук направил в Венецианскую комиссию законопроект "О местном референдуме". Он рассчитывает получить экспертное заключение по этому документу. Об этом глава парламента написал на своей странице в соцсети.

"Законопроект "О местном референдуме" направил в Венецианскую комиссию. Учитывая признанный в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме", - написал Стефанчук.

По его словам, крайне важно, чтобы документ стал "образцовым законом" и "эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне".

Напомним, ранее Стефанчук заявлял, что закон о местном референдуме могут вынести в Верховную Раду Украины для голосования за основу уже этой осенью. Сейчас идет анализ предложений, полученных на общественном обсуждении закона, после которого его доработают ко второму чтению.

Ранее "Страна" разбиралась, как президент Владимир Зеленский хочет изменить Конституцию, чтобы назначать в регионы префектов и принять закон о местных референдумах.

Также мы сообщали, что глава Венецианской комиссии попросил показать текст закона об олигархах в последней редакции.