Нардепам фракции "Слуга народа" не хватает голосов для принятия закона "О городе Киеве - столице Украины", которым разделяются полномочия мэра и главы КГГА. Об этом свидетельствуют переписки в чате "Слуг", где сейчас активно обсуждается эта проблема. Об этом на своей странице в Facebook написал парламентский журналист Андрей Дзиндзя. Также он опубликовал фото переписки нардепов.

Из опубликованной переписки следует, что "слуги народа" пытаются понять, как голосовать во втором чтении за законопроект №2143-3, потому что им не хватает голосов.

"Снимаем обе спецпроцедуры с рассмотрения вместе с (законопроектом - Ред.) №5600, нужно будет 226 (голосов - Ред.) примерно в районе 11:30", - ответил в чате первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

"А почему? Не вытаскиваем без "Доверия"?" - поинтересовалась Евгения Кравчук.

"Без Майбаха ("За будущее" - Ред.). И часть доверия, вероятно, отвалится… Коалиция - это тонкое дело, это вам не монобольшинство", - пояснил Корниенко.

"Есть ли у вас информация, кто не будет голосовать 2143-3? Спецпроцедуры по столице", - поинтересовался нардеп Андрей Мотовиловец.

Напомним, что законопроект стоял в повестке на сегодня.

Как сообщалось, столичный мэр Виталий Кличко направил проект закона о столице под №2143-3, разделяющий полномочия мэра и главы КГГА, на суд Венецианской комиссии и Совета Европы.

Ранее "Страна" писала о том, что парламентский комитет по вопросам организации государственной власти на заседании 20 октября рекомендовал Раде принять упомянутый проект закона во втором чтении и целом.

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