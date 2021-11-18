По состоянию на 17 ноября в Верховной Раде не было заявления об отставке министра культуры Александра Ткаченко.

Об этом со ссылкой на информацию аппарата парламента пишут "Украинские новости".

"По информации секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, в пределах предмета ведения Комитета, предоставить запрашиваемую информацию нет возможности, поскольку соответствующее заявление по состоянию на 17.11.2021 года в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поступало", - сообщили в аппарате Верховной Рады.

Исходя из этого, вероятно, в ближайшее время рассматривать вопрос об отставке Ткаченко в парламенте не будут.

"Ситуация с отставкой главы Минкульта Александра Ткаченко становится все более забавной и показательной с точки зрения отношений внутри Зе-команды. Принцип "плюнь мне в лицо, а я тебе".

1. Ткаченко вытер ноги о Зе-команду, объявив, что написал заявление об отставке в связи с тем, что правительство нагло вывело из под его контроля Госкино. Ну и плюс к тому еще кое-чего плохого про власть рассказал.

2. Зе-команда в ответ вытерла ноги об Ткаченко - вчера Шмыгаль подписал распоряжение о выведении Госкино из подчинения Минкульта.

3. А сегодня обнаружилось, что заявление об увольнении Ткаченко куда-то потерялось. И его типа пока рассматривать не будут. Типа все утерлись и остались при своих", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что "слуги народа" не будут голосовать за отставку главы Минкульта Ткаченко.

Кроме того, мы разбирались, почему глава Минкульта Ткаченко побил горшки с Зеленским.