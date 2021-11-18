В четверг, 18 ноября, Верховная Рада сняла с рассмотрения скандальный законопроект №5600 (изменения в налоговый кодекс, который увеличивает налоговой давление на граждан и бизнес).

"За" такое решение проголосовали 314 депутатов во время очередного заседания парламента.

Народные депутаты проголосовали за снятие с голосование законопроекта №5600 "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

"Очевидно, что на Банковой столкнулись с большой проблемой со сбором за него голосов. А потому и не решаются ставить на голосование. Ещё одно последствие появление группы Разумкова внутри "слуг народа"", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, законопроект №5600 предусматривает внесение ряда правок в Налоговый кодекс. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до ренты и налогов для физлиц. В экспертной среде он уже получил название "антиахметовского", так как предусматривает повышение ренты на руду. О законопроекте подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что данный законопроект Верховная Рада приняла в первом чтении 1 июля.