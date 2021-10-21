Принятие скандального законопроекта о повышении налогов №5600 в Раде затягивается. Его планируют рассматривать после бюджета.

Как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, депутаты сейчас продолжают рассматривать бюджет и только после этого смогут перейти к рассмотрению законопроекта №5600.

Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко в своем телеграм-канале рассказал, что вряд ли голосование за ресурсный законопроект состоится завтра, поэтому его, скорее всего, перенесут на следующую пленарную неделю.

По словам Устенко, законопроект № 5600 не будет сегодня на голосовании. Скорее всего, депутаты вряд ли смогут проголосовать за него и завтра. Так что, с большой долей вероятности, он будет вынесен на голосование на следующей пленарной неделе. Между тем, следующая пленарная - через полторы недели.

Ранее "Страна" писала о том, что законопроект №5600, он предусматривает внесение ряда правок в Налоговый кодекс. Его парламент также принял в первом чтении 1 июля. Правки коснутся многих налогов - от акцизов на спиртные напитки и налога на прибыль предприятий до ренты и налогов для физлиц. О том, как повысятся налоги в соответствии с этим документом, подробно рассказывала "Страна".

Также мы сообщали, что за полтора месяца налоговой амнистии в Украине задекларировали более 90 млн грн.