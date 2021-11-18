Верховная Рада внесла изменения в закон о Госпогранслужбе, которые меняют порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом. Законопроект №5232 принят во втором чтении 271 голосом на пленарном заседании в четверг.

Законопроект позволяет пограничникам использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, освобождения заложника, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие в случае нападения на сотрудника, защиты людей от нападения, освобождения заложников, а также для задержания пытающегося сбежать лица, совершавшего тяжкое преступление.

Пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека, а также применять оружие, чтобы сбивать беспилотники.

Ранее "Страна" писала о том, что в ООН осудили применение водометов польскими пограничниками против осаждающих границу мигрантов.

Также мы сообщали, что на западном участке границы Украины пограничные наряды задержали больше десятка нарушителей всего за сутки.